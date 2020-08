Maczetą zranili dwóch mężczyzn. Sprawców pobicia szybko zatrzymali sądeccy policjanci Data publikacji 26.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kierowca i pasażer samochodu, którzy przyjechali na stację paliw w gminie Korzenna, wdali się tam w awanturę, w trakcie której pobili dwóch młodych mężczyzn i zranili ich maczetą. Niespełna pół godziny później przestępcy byli już w rękach sądeckich policjantów. Mężczyźni usłyszeli zarzuty, a decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 23 sierpnia br., około godz. 3:30 w gminie Korzenna. Dwaj mężczyźni przyjechali na stację paliw i wdali się tam w awanturę osobami, które tam przebywały. Doszło do agresji fizycznej, mężczyźni pobili 20 i 21-latka oraz zranili ich maczetą. Następnie jeden ze sprawców wyrzucił karczownik na trawę, po czym obaj wsiedli do samochodu i odjechali.

Na miejscu zdarzenia poszkodowanym pomocy medycznej udzieliła załoga karetki pogotowia. Natychmiast przyjechali, także policjanci zaalarmowani o zdarzeniu. Gdy funkcjonariusze rozpytywali świadków zdarzenia, zauważyli pojazd, którym poruszali się agresorzy. Mundurowi błyskawicznie podjęli za nim pościg radiowozem z użyciem sygnałów dźwiękowych oraz świetlnych i wraz z drugim patrolem nadjeżdżającym od strony Nowego Sącza bardzo szybko zablokowali ścigany samochód, uniemożliwiając mu dalszą jazdę. Podczas kontroli okazało się, że w pojeździe byli dwaj mężczyźni – 39-letni kierowca z cofniętymi uprawnieniami do kierowania, który miał blisko 1 promil alkoholu w organizmie oraz 34-letni pasażer z raną głowy.

Ranny trafił do szpitala, tam zbadano go, także na trzeźwość - miał blisko 0,3 promila alkoholu.

W trakcie czynności policjanci zabezpieczyli drugą maczetę porzuconą przez sprawców w ogródku na terenie jednej z okolicznych posesji. Obszerny materiał dowodowy zgromadzony w tej sprawie, pozwolił na przedstawienie 34-latkowi oraz jego 39-letniemu kompanowi zarzutów pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia i spowodowania uszczerbku na zdrowiu z pobudek chuligańskich, za co grozi do 8 lat więzienia. Dla 39-latka kara może być wyższa, ponieważ działał w warunkach recydywy, a ponadto odpowie również za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości oraz po cofnięciu uprawnień do kierowania i za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Sądeccy policjanci zwrócili się do prokuratury, a ta do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanych.

Wczoraj, 25 sierpnia br., sąd przychylił się do tego wniosku i jego decyzją mężczyźni najbliższe 3 miesiące spędzą za kratkami w oczekiwaniu na wyrok. Postępowanie pozostaje w toku, a funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, we współpracy z nadzorującą sprawę sądecką prokuraturą, prowadzą dalsze czynności mające na celu wyjaśnienie przyczyn i okoliczności tego zdarzenia.

(KWP w Krakowie/js)