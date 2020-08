Kolejni poszukiwani zatrzymani dzięki europejskiej współpracy policyjnej Data publikacji 27.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Tylko w te wakacje doszło do zatrzymania sześciu groźnych przestępców dzięki współpracy w ramach ENFAST, czyli europejskiej sieci współpracy Policji, która zajmuje się lokalizowaniem i zatrzymywaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców poszukiwanych międzynarodowo.

Oprócz „Chudego” – poszukiwanego za usiłowanie zabójstwa i „Grubego” – poszukiwanego za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zatrzymany został mężczyzna poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania za podżeganie i pomocnictwo w zabójstwie, do którego doszło w 2014 r. w okolicy klubu „Pod kominem” w Strzelinie w woj. dolnośląskim. Poszukiwany zatrzymany został w jednym z mieszkań w Amsterdamie, jako ostatni z trójki sprawców tej zbrodni. Mimo że usiłował wprowadzić w błąd funkcjonariuszy, podając fałszywe dane personalne, stanął przed holenderskim sądem, który zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu, celem ekstradycji do Polski. Zatrzymanie było możliwe dzięki ustaleniom wykonanym przez Zespół Poszukiwań Celowych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, które na bieżąco były analizowane i przekazywane policjantom holenderskim poprzez Punkt Kontaktowy ENFAST w Biurze Kryminalnym Komendy Głównej Policji.

Sieć ENFAST funkcjonuje w 27 krajach członkowskich UE, jednak współpracuje partnersko z innymi krajami m.in. z Norwegią. Dzięki właśnie tej współpracy aresztowany został 26-letni mężczyzna poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, wydanego przez norweski wymiar sprawiedliwości, za szereg oszustw metodą „na wnuczka” na kwotę co najmniej 30.000 euro. Mężczyzna podejrzany jest o to, że wykonywał połączenia telefoniczne do starszych osób, podając się za ich wnuka i prosił o przekazanie pieniędzy na swoje konto bankowe. Innym razem podawał się za przedstawiciela handlowego lub pracownika socjalnego, aby dostać się wnętrza domu i dokonać kradzieży kart bankowych. Poszukiwany opuścił Norwegię i ukrywał się na terytorium RP. Dlatego też w drugiej połowie 2019 r. zespół poszukiwań z Oslo zwrócił się do swoich kolegów w Punkcie Kontaktowym ENFAST w KGP o podjęcie czynności zmierzających do zlokalizowania i zatrzymania poszukiwanego. Ustalono, że przemieszcza się on po całej Polsce, w związku z czym funkcjonariusze ENFAST z KGP włączyli w sprawę Zespół Poszukiwań Celowych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Zespół Poszukiwań Celowych z Komendy Stołecznej Policji. Dzięki wspólnemu działaniu policjantów z wymienionych jednostek i wykonaniu szeregu czynności oraz bieżącej współpracy z policją norweską udało się namierzyć poszukiwanego. Stołeczna „celówka” 25 sierpnia 2020 r. dokonała zatrzymania 26-latka w jednym z mieszkań w centrum Warszawy.

(Biuro Kryminalne KGP)