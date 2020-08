Oszuści odebrali seniorom ćwierć miliona złotych. Zadbajmy o los naszych bliskich! Data publikacji 26.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Nie po raz pierwszy policjanci ostrzegają przed oszustami, którzy bez skrupułów manipulują starsze osoby i odbierają oszczędności ich życia. Wiele osób zgłasza próbę oszustwa, bo wiedzieli jak się zachować. O podobnych przypadkach wciąż informują policjanci. Jednak w historię o potrzebującej pomocy bliskiej osobie uwierzyła mieszkanka Gorzowa Wlkp. Kobieta przekazała kurierowi 110 tysięcy złotych. Bliscy z powodu koronawirusa po pieniądze przyjechać nie mogli. Tylko w ciągu ostatnich kilkunastu dni w ten sposób zostało przekazane przestępcom niemal ćwierć miliona złotych. Dlatego policjanci przypominają, by rozmawiać z członkami naszych rodzin o metodach działań przestępców i chronić ich oszczędności.

Do rozmów o oszustwach powinien dołączyć każdy. Tylko uprzedzając pewne fakty jesteśmy w stanie uczulić starszych członków naszych rodzin o sposobach wyłudzania pieniędzy. Fałszywy wnuczek, policjant, córka – o kim byśmy nie mówili, cel ich działania jest ten sam – odebrać oszczędności całego życia. Praca prewencyjna i apele funkcjonariuszy są niezbędne i widać to po reakcjach osób, do których dzwonili oszuści – większość z nich w porę kończy rozmowę i informuje organy ścigania. Ale zdarzają się również przypadki, które potwierdzają, że nie każdy o takich sytuacjach słyszał. Dlatego policjanci namawiają do tego, by przestrzegać starszych członków naszych rodzin przed oszustami i metodami ich działań.

Tylko w Gorzowie Wlkp. w ostatnim czasie przestępcy oszukali starszych mieszkańców na kwotę niemal ćwierć miliona złotych. We wtorek (25 sierpnia) późnym popołudniem do policjantów dotarła informacja o oszustwie, do którego doszło kilka godzin wcześniej. Rozmowa o córce, bliskich w rodzinie, wizycie w banku i potrzebie pożyczenia pieniędzy spowodowało, ze 74-latka z Gorzowa przekazała 110 tysięcy złotych. Po pieniądze bliscy dotrzeć nie mogli. Miało to być spowodowane koronawirusem.

Gorzowscy policjanci otrzymali także informacje o podobnych próbach oszustwa. Tu jednak nikt nie dał się zmanipulować i połączenie szybko zostało zakończone. Za kogo druga osoba by się nie przedstawiała, należy zachować rozwagę przy podejmowaniu decyzji przy przekazywaniu pieniędzy. Chodzi tu przecież o oszczędności całego życia.

podkom. Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp.