Dzięki pomocy policjantów uratowano niemowlę

Sytuacja była dramatyczna, ale na szczęście finał okazał się szczęśliwy. Wielkim profesjonalizmem i opanowaniem wykazali się gołdapscy policjanci. Funkcjonariusze jeszcze w trakcie dojazdu na miejsce interwencji, telefonicznie instruowali dwie kobiety jak przywrócić pięciomiesięcznemu niemowlęciu oddech. W konsekwencji ich szybkiego działania dziecko zostało przetransportowane do szpitala, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Do zdarzenia doszło we wtorek (25.08.2020 r.) po południu. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z gołdapskiej komendy, aspirant Zbigniew Pietrewicz i sierżant sztabowy Daniel Bogucki, wykonywali swoje codzienne obowiązki służbowe na terenie gminy Gołdap. Przed godz. 13.00 otrzymali informację telefoniczną od roztrzęsionej kobiety, o 5-miesięcznym dziecku bratowej, które nie oddychało i robiło się sine. Dodała, że pogotowie jeszcze nie przyjechało i nie wiedzą co robić.

Funkcjonariusze natychmiast skierowali się we wskazane miejsce, a jeszcze w trakcie dojazdu przez zestaw głośnomówiący tłumaczyli kobietom krok po kroku, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej niemowlęciu. Po kilku chwilach funkcjonariusze w głośniku usłyszeli płacz dziecka. Po dojechaniu na miejsce policjanci udzielili maluszkowi pierwszej pomocy i monitorowali jego funkcje życiowe, czekając na przyjazd załogi karetki pogotowia. Następnie chłopczyk został przetransportowany do szpitala w Suwałkach. Z przekazanych informacji wynika, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Takie sytuacje nie zdarzają się często, ale jak pokazuje ten przykład, policjanci są przygotowani do udzielenia pierwszej pomocy w każdej sytuacji i w każdych warunkach.

(KWP w Olsztynie / kp)