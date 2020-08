Chłopiec walczy z rakiem marząc o służbie Policji Data publikacji 26.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Nie ma nic smutniejszego niż ciężka choroba dziecka i nic bardziej godnego podziwu, niż jego odważna walka z przeciwnościami losu. Kiedy Erwan Thieffry - młodziutki Francuz, zachorował na raka, miał zaledwie 12 lat i bardzo złe rokowania. Mimo wszystko postanowił, że nie tylko zwalczy chorobę, ale że zostanie policjantem.

Nie wiadomo, skąd to marzenie się wzięło, jego rodzice nie są policjantami, ważne jest jednak to, że stopniowo zaczęło się spełniać. Minęły 3 lata i choć rak nie złożył swej broni, już za rok Erwan chce zdawać egzaminy do liceum, a następnie do Policji jako kadet. Wspierają go policjanci z całego świata, wysyłając chłopcu oznaczenia swoich formacji. W bogatej kolekcji Erwana nie mogło zabraknąć również polskiego akcentu. Podinsp. Piotr Szczepański – Oficer Łącznikowy Polskiej Policji we Francji przekazał mu właśnie emblematy Centralnego Biura Śledczego Policji, którego jest funkcjonariuszem. Trzymamy kciuki za zdrowie Erwana i mamy nadzieję zobaczyć go wkrótce w szeregach francuskiej Policji.

Osoby chcące przyszłemu francuskiemu policjantowi przekazać np. naszywki swojej jednostki uprzejmie proszę o kontakt z podinsp. Piotrem Szczepańskim, mail: lo.paris@policja.gov.pl

(BMWP KGP)