Przejechał autem po byłej żonie Data publikacji 26.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W ręce będzińskich stróżów prawa wpadł 34-letni mieszkaniec miasta, który po kłótni potrącił samochodem byłą żoną. Będący pod wpływem alkoholu mężczyzna, siedząc za kierownicą fiata doblo przejechał po ciele 40-letniej kobiety. Ofiara z poważnymi obrażeniami wewnętrznymi zagrażającymi jej zdrowiu i życiu trafiła do szpitala.

Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie 23.08.2020 r. w centrum Będzina. Jak ustalili śledczy, 40-letnia mieszkanka miasta spotkała się ze swoim byłym mężem. Pomiędzy byłymi partnerami doszło w pewnym momencie do ostrej wymiany zdań. Spotkanie nie zakończyło się jednak wyłącznie na kłótni. W pewnym momencie będący pod wyraźnym wpływem alkoholu 34-latek wsiadł za kierownicę swojego fiata doblo i ruszył w kierunku stojącej przed maską auta kobiety. Kierowca przejechał po ciele 40-latki, nie zatrzymując się, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Potrącona 40-latka z poważnymi obrażeniami wewnętrznymi trafiła do szpitala. Poinformowani o zdarzeniu będzińscy stróże prawa rozpoczęli poszukiwania 34-latka i zatrzymali go w mieszkaniu nowej partnerki życiowej. Jak wykazało badanie, w organizmie mężczyzny znajdowało się ponad 2 promile alkoholu. Dalszym losem 34-latka zajmie się teraz sąd i prokurator. Mężczyzna odpowie teraz zarówno za uszkodzenie ciała kobiety, jak i jazdę samochodem pod wpływem alkoholu.

(KWP w Katowicach / kp)