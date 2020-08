Przewodnik wraz z psem odnaleźli mężczyznę, który chciał targnąć się na swoje życie Data publikacji 27.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zdesperowany mężczyzna chciał odebrać sobie życie. Po przekazaniu swojej dramatycznej decyzji rodzinie oddalił się w kierunku lasu. W poszukiwaniach brał udział policyjny przewodnik, sierżant sztabowy Dawid Dubiela z psem Kordisem. Szybko udało się podjąć trop i odnaleźć mężczyznę, dzięki czemu nie doszło do ludzkiej tragedii.

Podczas wielu interwencji policjanci działają pod presją czasu. Od tego, jak szybko odnajdą kogoś, może zależeć ludzkie życie. Właśnie w takich sytuacjach, gdy jest ono zagrożone, umiejętności niektórych z nich są nieocenione i wtedy wzywani są do służby, bez względu na porę dnia lub nocy. Przewodnik psa służbowego to satysfakcjonująca, jednak trudna służba. Wymaga dyspozycyjności, ciągłego szkolenia i pracy, zarówno nad swoimi umiejętnościami jak i czworonoga. Tylko dzięki ciągłym ćwiczeniom można utrzymać wysoki poziom, który zapewnia skuteczność działania. Kiedy ktoś zaginie to właśnie oni najszybciej i najskuteczniej potrafią go odnaleźć.

Taka sytuacja miała miejsce w powiecie świebodzińskim w poniedziałek (24 sierpnia). Według zgłoszenia zdesperowany mężczyzna, będący w trudnej kondycji psychicznej, oświadczył rodzinie, że zamierza odebrać sobie życie. Zabrał linę i uciekł w kierunku lasu. Natychmiastowo do służby wezwano przewodnika psa, sierż. szt. Dawida Dubiela oraz jego czworonożnego partnera Kordisa. Po dotarciu na miejsce pies bardzo szybko złapał trop i odnalazł mężczyznę. Na szczęście mężczyźnie nic się nie stało – został on przekazany pod opiekę lekarzy.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)