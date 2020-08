Broń, narkotyki i wnyki Data publikacji 27.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach wraz z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Stopnicy zatrzymali 60-letniego mieszkańca gminy Gnojno. Jest on podejrzewany o nielegalne posiadanie broni, urządzeń wykorzystywanych do kłusowania oraz narkotyków. Podczas przeszukania policjanci znaleźli i zabezpieczyli broń długą i krótką, amunicję, tzw. żelazo - urządzenie służące do kłusownictwa, porcję amfetaminy oraz granat ręczny. Śledczy sprawdzą pochodzenie broni i będą ustalać, do czego mogła być wykorzystywana.

Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach podejrzewali, że jeden z mieszkańców gminy Gnojno może posiadać w swoich zabudowaniach broń palną. Wczoraj, 26.08.020 r., w towarzystwie policjantów z Komisariatu Policji w Stopnicy pojechali do miejsca zamieszkania 60-latka. Funkcjonariusze wezwali mężczyznę do dobrowolnego wydania broni i innych przedmiotów, których posiadanie jest zabronione. Mężczyzna odmówił. W trakcie przeszukania budynków mieszkalnych i gospodarczych, stróże prawa znaleźli dwie jednostki broni długiej, jedną sztukę broni krótkiej, ponad 30 sztuk amunicji kal. 5,6 mm, 10 sztuk amunicji gazowej, 5 sztuk amunicji myśliwskiej, urządzenie tzw. żelazo – przeznaczone do kłusownictwa, woreczek z zawartością porcji amfetaminy, psa mogącego służyć do nielegalnych polowań, a nawet granat ręczny. Granatem zajęli się wezwani na miejsce wojskowi saperzy. Znalezioną broń i amunicję zabezpieczono. Zostanie przebadana w specjalistycznym laboratorium. Zatrzymany mężczyzna noc spędził w policyjnym areszcie. Dzisiaj, 27.08.2020 r., czynności z jego udziałem prowadził będzie prokurator.

Śledczy będą wyjaśniać pochodzenie zabezpieczonej broni. Sprawdzą, czy nie była wykorzystywana do kłusownictwa.

(KWP w Kielcach/js)