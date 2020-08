Pędził przez miasto 134km/h w niesprawnym aucie, z którego w ogóle nie powinien korzystać Data publikacji 27.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z dolnośląskiej grupy SPEED na jednej z głównych arterii Wrocławia zatrzymali do kontroli osobową skodę, której kierowca zdecydowanie zbyt szybko przemieszczał się po ulicach stolicy Dolnego Śląska. Policjanci przy użyciu wideorejestratora dokonali kilku pomiarów prędkości, z jaką poruszał się 33-latek. Jego niechlubny rekord to 134km/h na obszarze, gdzie obowiązuje ograniczenie do 60km/h. Podczas prowadzonej przez mundurowych kontroli na jaw wyszło jeszcze kilka niewygodnych dla kierującego faktów, w konsekwencji czego mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a samochód, którym się poruszał, został zabezpieczony na parkingu depozytowym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Policjanci z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej działający w ramach grupy SPEED, podczas patrolowania głównych arterii Wrocławia, zauważyli osobową skodę, której kierowca ignorował obowiązujące ograniczenia prędkości, jadąc w obszarze zabudowanym o wiele szybciej, niż pozwalają na to przepisy. Funkcjonariusze poruszali się radiowozem nieoznakowanym wyposażonym w wideorejestrator, przy pomocy którego dokonali kilku pomiarów prędkości, z jaką przemieszczał się mężczyzna siedzący za kierownicą skody. Każdy z nich wskazywał wartości o ponad 50 km/h większe, niż obowiązujące na danym odcinku drogi ograniczenie. Niechlubny rekord to 134 km/h na obszarze, gdzie można jechać maksymalnie 60 km/h .

Mundurowi niezwłocznie zatrzymali 33-latka do kontroli drogowej. Podczas wykonywanych czynności funkcjonariusze ujawnili kilka kolejnych, niewygodnych dla kierującego faktów. Okazało się, że stan techniczny opon w pojeździe, którym poruszał się mężczyzna, jest fatalny. Jest to tym bardziej zatrważające, że bardzo duże prędkości osiągane przez przez niego w połączeniu z złym stanem ogumienia mogły w każdej chwili doprowadzić do tragedii na drodze. Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny skody, nie zatrzymali natomiast prawa jazdy kierowcy, ponieważ nie miał go przy sobie. Za rażące przekroczenie prędkości mieszkaniec Wrocławia został ukarany mandatem w kwocie 500 zł. i 10 punktami karnymi.

Nie jest to jednak koniec tej historii, ponieważ podczas sprawdzania danych kierowcy i samochodu w policyjnych systemach wyszło na jaw, że skoda jest pojazdem utraconym, w związku z jej przywłaszczeniem, do którego doszło na terenie innego województwa. 33-latek próbował jeszcze pokrętnie tłumaczyć, w jaki sposób wszedł w posiadanie auta, lecz finalnie został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Skoda natomiast została zabezpieczona na parkingu depozytowym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk

Źródło: WRD KWP we Wrocławiu