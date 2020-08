Areszt dla fałszywych policjantów Data publikacji 27.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj To już kolejni oszuści, którzy wpadli w ręce policjantów. Tym razem dzięki współpracy kryminalnych z komendy wojewódzkiej i mundurowych zwalczających przestępczość przeciwko mieniu kieleckiej komendy zatrzymano kolejnych trzech podejrzanych o ten przestępczy proceder. W sierpniu tego roku w Kielcach metodą na tzw. policjanta próbowali oszukać 40-latkę.

Na początku sierpnia 2020 roku kieleccy policjanci otrzymali zgłoszenie, że do 40- latki zadzwonił fałszywy policjant. Nieznany rozmówca poinformował kobietę, że toczy się wobec niej postępowanie i może jej grozić areszt, którego może uniknąć, wpłacając 150 000 zł. Dzięki szybkim działaniom świętokrzyskich policjantów dwa dni po zdarzeniu zatrzymano jednego z oszustów, którym okazał się 35-letni mieszkaniec powiatu kieleckiego. Usłyszał on zarzut oszustwa. Decyzją kieleckiego sądu został aresztowany. Do kolejnych zatrzymań w tej sprawie doszło wczoraj rano. Zatrzymano wówczas kolejnych dwóch mężczyzn w wieku 39 i 40 lat, którzy według ustaleń śledczych brali udział w przestępczym procederze. Usłyszeli oni zarzut oszustwa i tak jak ich kompan zatrzymany wcześniej, zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

(KWP w Kielcach / kp)