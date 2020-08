Jadąc na służbę, zatrzymała pijanego kierowcę Data publikacji 28.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowa z Komisariatu Policji w Radomyślu Wielkim, jadąc na służbę, zatrzymała nietrzeźwego kierowcę. Pijany mężczyzna miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie i dożywotni zakaz kierowania pojazdami. Teraz będzie odpowiadał przed sądem. Reagujmy, widząc pijanego kierowcę, może to zapobiec wielu tragediom.

Do zdarzenia doszło wczoraj około godz. 18.00 w Partynii. Dzielnicowa Komisariatu Policji w Radomyślu Wielkim jechała na służbę. Przed nią jechał kierujący samochodem marki Renault, którego sposób jazdy wskazywał, że może być nietrzeźwy. Kierujący po chwili zjechał na stację benzynową. Dzielnicowa pojechała za nim, wysiadła z samochodu i podeszła do mężczyzny. W rozmowie wyczuła od niego alkohol i powiadomiła funkcjonariuszy. Mężczyzna nieświadomy tego, że rozmawia z policjantką, próbował wsiąść do samochodu i odjechać. Wtedy dzielnicowa uniemożliwiła mu dalszą jazdę, zabierając kluczyki.

Kierujący renaultem, 49-letni mieszkaniec gminy Radomyśl Wielki, został zatrzymany. Alkomat wskazał w jego organizmie blisko 3 promile alkoholu. Okazało się, że zatrzymany mężczyzna posiada dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Teraz odpowie za niestosowanie się do wyroków sądu oraz jazdę w stanie nietrzeźwości.

Gdy widzimy, że za kierownicę wsiada nietrzeźwa osoba - reagujmy!

(KWP w Rzeszowie / kp)