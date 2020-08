Policjanci po służbie zatrzymali nietrzeźwego kierującego Data publikacji 28.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybka reakcja i spostrzegawczość policjantów z Zespołu Wywiadowców koszalińskiej komendy zakończyła niebezpieczną jazdę pijanego kierowcy. 26-latek, który jechał „zygzakiem”, miał ponad promil alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze uniemożliwili kierującemu dalszą jazdę. Mężczyzna został zatrzymany i jak się okazało, był też poszukiwany przez organy ścigania.

Policjantem jest się przez całą dobę. To nie praca, a służba. Tym razem udowodnili to dwaj policjanci z Wydziału Prewencji koszalińskiej komendy. Wczoraj funkcjonariusze, mając dzień wolny, zauważyli na ul. Norwida w Mielnie mazdę, której styl jazdy wskazywał, że kierujący może znajdować się pod wpływem alkoholu. Samochód jechał od krawężnika do krawężnika. Policjanci w pewnym momencie usłyszeli głośny pisk opon.

Funkcjonariusze, wykorzystując odpowiedni moment, gdy mazda zatrzymała się na chodniku i części ogrodzenia posesji, podbiegli do pojazdu i natychmiast wyjęli ze stacyjki kluczyki. Kierowca próbował wyjść z auta, ale policjanci mu to uniemożliwili. Mundurowi w trakcie ujęcia wyczuli od kierowcy silną woń alkoholu. O całym zdarzeniu natychmiast powiadomili oficera dyżurnego.

Po przyjeździe na miejsce patroli mających tego dnia służbę i przebadaniu mężczyzny na zawartość alkoholu okazało się, że 26-latek miał w organizmie 1,2 promila alkoholu. Bezmyślny kierowca został zatrzymany w policyjnym areszcie. Po sprawdzeniu w systemach okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

To kolejny przykład, gdzie czujność i godna naśladowania postawa funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie niebędących na służbie przyczyniła się do wyeliminowania z ruchu pijanego kierowcy, który swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem mógł doprowadzić do tragedii na drodze.

(KWP w Szczecinie / kp)