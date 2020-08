Bezpieczne powroty z wakacji Data publikacji 28.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Przed nami ostatnie dni wakacji. W związku z powrotami z letniego wypoczynku, zwłaszcza w weekend, należy spodziewać się wzmożonego ruchu na polskich drogach. Nad bezpieczeństwem podróżujących będą czuwać policjanci ruchu drogowego.

W najbliższe dni należy spodziewać się wzmożonego natężenia ruchu na drogach. Nad bezpieczeństwem podróżujących czuwać będą policjanci ruchu drogowego.

W miejscach o największym natężeniu ruchu policjanci będą nadzorować jego płynność, a w uzasadnionych przypadkach podejmować ręczne kierowanie ruchem. Kontrolowana będzie prędkość, z jaką jadą kierowcy, ich trzeźwość, korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz sposób przewożenia dzieci. Policjanci będą sprawdzać także stan techniczny pojazdów.

Służbę będą pełnić również policjanci wchodzący w skład grup SPEED, których zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności i stosowanie się do przepisów. Pamiętajmy, że brak zrozumienia i wzajemnego szacunku na drodze, to kolejny niekorzystny czynnik wpływający na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Bez względu na to, jakim środkiem transportu się poruszamy, wszyscy chcemy tego samego - bezpiecznie dojechać do celu.

W promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, po raz kolejny włącza się firma Screen Network S.A, która na ekranach LED rozmieszczonych m.in. przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i centrach handlowych emitować będzie spot przypominający kierującym o przestrzeganiu ograniczeń prędkości. Jak wynika ze statystyk policyjnych, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym z winy kierujących.

(Biuro Ruchu Drogowego KGP)