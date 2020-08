Policjanci zatrzymali 30-latka, który ukradł dwa samochody Data publikacji 28.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki pracy kryminalnych z Gdańska odpowiedzialności karnej nie uniknie 30-latek. Mężczyzna odpowie za kradzież z włamaniem do szafek pracowniczych, z których ukradł m.in. dokumenty, pieniądze, rzeczy osobiste pokrzywdzonych oraz kluczyki od aut, a potem samochody zaparkowane w pobliżu firm. Policjanci zebrali również materiał dowodowy, który wskazuje na to, że ten sam mężczyzna włamał się kilka dni temu do lokalu gastronomicznego i ukradł z niego sprzęt elektroniczny o wartości ponad 4 tys. zł. 30-latek usłyszał sześć zarzutów kradzieży z włamaniem, której dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa. Policjanci odzyskali dwa ukradzione samochody i cześć pozostałych rzeczy, które ukradł mężczyzna. Policjanci wnioskują do prokuratora o wystąpienie do sadu o aresztowanie 30-latka, któremu grozi 15 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni z komisariatu w Nowym Porcie 25 sierpnia zostali zaalarmowani przez pracowników dwóch firm mieszczących się w dzielnicy Letnica, o tym, że ktoś włamał się do ich szafek pracowniczych. Sprawca wyrwał drzwi do szafek i ukradł z nich rzeczy osobiste m.in. portfele z pieniędzmi, ubrania oraz kluczyki od dwóch pojazdów. Sprawca po tym, gdy zabrał z szafek kluczyki, z pobliskiego parkingu ukradł również zaparkowane tam samochody marki Mitsubishi oraz Kia o wartości ponad 40 tys. zł. W jednym z samochodów pokrzywdzony zostawił w torbie blisko 10 tys. zł

Na miejscu przestępstwa pracowali śledczy, którzy przesłuchiwali świadków i pokrzywdzonych, ustalali okoliczności tego przestępstwa, wykonywali oględziny i zabezpieczali ślady. Równolegle sprawą zajmowali się kryminalni, którzy rozmawiali z osobami, które mogły mieć wiedzę na temat sprawcy oraz przeglądali i analizowali zabezpieczone zapisy z kamer monitoringu, na którym znaleźli wizerunek mężczyzny, którego podejrzewali o te przestępstwa.

Po analizie monitoringu okazało się, że wizerunek tego samego mężczyzny został zabezpieczony do innego przestępstwa, do którego doszło 24 sierpnia. Ten sam mężczyzna włamał się do lokalu gastronomicznego, z którego ukradł sprzęt elektroniczny oraz artykuły spożywcze o łącznej wartości ponad 4 tys. zł.

Dzięki dobremu rozpoznaniu kryminalni z Nowego Portu bardzo szybko ustalili tożsamość włamywacza. Mężczyzna nie przebywał w miejscu swojego zameldowania, dlatego wizerunek 30-latka policjanci rozesłali do policjantów z innych komisariatów. Dzięki szybkiej wymianie informacji już następnego dnia rano mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z komisariatu na Przymorzu.

Poszukiwany przez policjantów mężczyzna trafił w ręce policjantów, gdy jechał ukradzionym pojazdem. Policjanci zabezpieczyli samochód, a mężczyznę doprowadzili do komisariatu. Podczas przeszukania mieszkania zatrzymanego 30-latka, policjanci znaleźli rzeczy pochodzące z kradzieży między innymi część ukradzionych z samochodu pieniędzy oraz laptop, który podejrzany ukradł z baru. Kryminalni odzyskali również drugi samochód, który został już przekazany pokrzywdzonemu.

Mężczyzna usłyszał sześć zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem. 30-latek dziś zostanie doprowadzony do prokuratury. Policjanci wnioskują do prokuratora o wystąpienie do sądu o aresztowanie mężczyzny, któremu grozi 15 lat pozbawienia wolności.