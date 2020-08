Policjant w czasie wolnym odnalazł mężczyznę, którego życie było zagrożone Data publikacji 28.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Międzyrzeccy policjanci prowadzili poszukiwania mężczyzny, który wyszedł z domu i poinformował bliskich, że chce odebrać sobie życie. Działania miały szczęśliwe zakończenie dzięki zaangażowaniu aspiranta Wojciecha Dobosiewicza, który w czasie wolnym od służby postanowił pomóc swoim kolegom i odnalazł desperata. Mężczyzna został przekazany pod opiekę lekarzy.

W czwartek (27 sierpnia br.) międzyrzeccy policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który poinformował swoich bliskich, że chce odebrać sobie życie, a potem wyszedł z domu i nie było z nim żadnego kontaktu. Sytuacja była bardzo poważna, więc do poszukiwań zaangażowano funkcjonariuszy wszystkich pionów.

Policjanci sprawdzali teren Międzyrzecza i miejsca, w których mężczyzna mógł przebywać. Poszukiwania nie trwały długo i już po kilkudziesięciu minutach, zaginiony został odnaleziony przez asp. Wojciecha Dobosiewicza - zastępcę dyżurnego KPP w Międzyrzeczu. Policjant mimo to, że znajdował się w czasie wolnym od służby, to postanowił wspomóc swoich kolegów w poszukiwaniach, co przyniosło pozytywny efekt. Asp. Wojciech Dobosiewicz, jadąc samochodem, zauważył zaginionego mężczyznę, który szedł ulicą. Natychmiast powiadomił dyżurnego jednostki, dzięki czemu już po chwili na miejscu pojawiły się służby, w tym także załoga Pogotowia Ratunkowego, której przekazano mężczyznę pod opiekę.

