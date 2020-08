Policjant po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 28.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant sokólskiej „patrolówki” w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Jak się okazało, mężczyzna ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz jest poszukiwany do odbycia kary roku pozbawienia wolności.

Policjantem jest się cały czas. Tym razem udowodnił to funkcjonariusz z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Sokółce starszy sierżant Mateusz Ignatowicz. Wczoraj około godziny 16.00, będąc na wolnym, zauważył opla, który znajduje się w przydrożnym rowie. Policjant od razu zaczął sprawdzać, czy ktoś potrzebuje pomocy medycznej. W samochodzie jednak nikogo nie było. Po chwili na miejscu zatrzymał się inny pojazd, a jego kierowca wysiadł i zapytał mundurowego, co się stało. Funkcjonariusz od razu wyczuł od niego silną woń alkoholu. Gdy policjant przedstawił się, 23-latek rzucił się do ucieczki i chciał odjechać skodą. Jednak mundurowy natychmiast zablokował drzwi samochodu i wyjął ze stacyjki kluczyki, uniemożliwiając mu dalszą jazdę. O całym zdarzeniu od razu powiadomił dyżurnego sokólskiej policji. Szybko na miejscu zdarzenia zjawili się policjanci z "drogówki", którzy przeprowadzili kontrolę stanu trzeźwości. Badanie alkomatem wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie mężczyzny. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło na jaw, że 23-latek jest poszukiwany do odbycia roku kary pozbawienia wolności, a także ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Nietrzeźwy kierowca trafił do policyjnego aresztu. Natomiast kierowca opla, który wjechał do rowu, odpowie za spowodowanie kolizji.

(KWP w Białymstoku / kp)