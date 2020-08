Podziękowanie dla policjantów za… naprawienie telefonu seniorowi Data publikacji 28.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Służba w Policji wiąże się głównie z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz niesieniem pomocy społeczeństwu. Ale liczą się również niewielkie gesty i drobna pomoc niesiona bezinteresownie. Policjanci naprawili starszemu mężczyźnie telefon po to, aby mógł się skontaktować z zaniepokojoną rodziną.

Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Międzyrzeczu - mł. insp. Pawła Rynkiewicza trafiły podziękowania dla dwóch policjantów, którzy przeprowadzili interwencję na działce w niewielkiej miejscowości w gminie Skwierzyna. Zaniepokojona rodzina z Łodzi powiadomiła dyżurnego, że od kilku dni nie ma kontaktu z 70-letnim ojcem. Z informacji wynikało, że przed kilkoma dniami wyjechał do domku letniskowego, jednak w żaden sposób nie mogą się z nim skontaktować, a jego telefon najprawdopodobniej jest wyłączony. Ważną informacją było to, że mężczyzna cierpi na cukrzycę, więc było ryzyko zapadnięcia w śpiączkę cukrzycową. Dyżurny natychmiast wysłał patrol na teren ogródków działkowych. Policjanci - st. asp. Hubert Sroka oraz st. sierż. Piotr Leśkiewicz mieli utrudnione zadanie, ponieważ działka nie miała adresu. Na szczęście opis auta jakim się poruszał starszy mężczyzna oraz stały kontakt telefoniczny z jego córką, pozwoliły go odnaleźć. Okazało się, że mężczyzna jest cały i zdrowy, jednak uszkodził mu się telefon i nie był w stanie skontaktować się z rodziną. Policjanci nie zastanawiając się, spróbowali pomóc seniorowi. Udało im się naprawić telefon i mężczyzna mógł skontaktować się z rodziną.

Zarówno st. asp. Hubert Sroka, który był przez wiele lat dzielnicowym gminy Bledzew jak i st. sierż. Piotr Leśkiewicz - dzielnicowy z Przytocznej, doskonale wiedzą, że dla społeczeństwa liczą się nawet drobne gesty. Czasem to właśnie one mają ogromne znaczenie i są najbardziej doceniane przez społeczeństwo.

st. asp. Justyna Łętowska

KPP w Międzyrzeczu