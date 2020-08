Fałszywy policjant zatrzymany Data publikacji 31.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Chorzowscy policjanci przy współpracy ze stróżami prawa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach namierzyli mężczyznę podejrzanego o oszustwa. 27-latek podając się za policjanta, wyłudził od 68- letniej mieszkanki Chorzowa sporą gotówkę. Zatrzymanemu oszustowi grozi do 8 lat więzienia.

W ubiegłym tygodniu do dyżurnego chorzowskiej komendy przyszła 68-letnia mieszkanka tego miasta, która zawiadomiła, że padła ofiarą oszustwa. Jak się okazało, do kobiety zadzwonił mężczyzna, który podając się za policjanta poinformował ją, że prowadzona jest akcja policyjna, która doprowadziła do wykrycia nieprawidłowości w wielu placówkach bankowych. Oszust poinformował, że może stracić pieniądze, które zgromadziła na koncie, ale też uspokoił ją, że sprawa jest pod kontrolą. Aby uniknąć utraty pieniędzy, należy wypłacić lub przelać oszczędności na inne konto bankowe. Zaniepokojona kobieta bez sprawdzenia tej informacji przelała pieniądze na konto bankowe wskazane przez oszusta. Po zastanowieniu się oraz analizie całego zajścia, 68-latka doszła do wniosku, że została oszukana.

Policjanci od momentu otrzymania informacji rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Nawiązali współpracę z wydziałem do walki z cyberprzestępczością z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, równocześnie prowadząc własne czynności zmierzające do namierzenia oszusta. Ustalono tożsamość jednego z mężczyzn, który brał udział w oszustwie. To 27-letni mieszkaniec innego województwa. Mundurowi skontaktowali się z policjantami z miejscowości, w której mieszka mężczyzna. 27-latek został zatrzymany, stróże prawa odzyskali też znaczną część pieniędzy. W czwartek policjanci z chorzowskiej komendy przywieźli zatrzymanego do komendy, gdzie zostały mu przedstawione zarzuty, a decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany. Kryminalni nadal prowadzą czynności w tej sprawie. Zatrzymania kolejnych osób są tylko kwestią czasu. Odzyskane pieniądze wrócą wkrótce do 68-latki.

Apelujemy o ostrożność!

Coraz więcej osób ma świadomość tego, w jaki sposób działają sprawcy oszustw i jak nie stać się ich ofiarą. Przestępcy jednak wciąż modyfikują swoje działania. W ostatnim czasie często wykorzystywaną przez nich metodą jest tzw. kradzież „na policjanta”. Sprawcy wykorzystują zaufanie społeczeństwa do Policji i wyłudzają pieniądze od starszych osób.

Jak nie stać się ofiarą oszustów?

Przede wszystkim należy zachować ostrożność – jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. Nie informujmy nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub jakie przechowujemy na koncie. Nie wypłacajmy z banku oszczędności. Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to czy osoba, która prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje. Pamiętajmy, że nikt nie będzie nam miał za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów.

W szczególności pamiętajmy o tym, że policjanci NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie! Nigdy nie proszą też o przekazanie pieniędzy.

(KWP w Katowicach / mw)