Dzielnicowy w czasie wolnym od służby zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 31.08.2020 Dzielnicowy Komisariatu Policji w Zatorze starszy aspirant Sławomir Charnas w czasie wolnym od służby podjął interwencję, w trakcie której zatrzymał nietrzeźwego kierowcę z cofniętymi uprawnieniami do kierowania. Drogowy przestępca nie tylko wsiadł za kierownicę po alkoholu, ale popijał go również w trakcie jazdy.

Do zdarzenia doszło w ubiegły czwartek (27.08.2020) w Zatorze na ulicy Kongresowej. Tuż po godzinie 09.00 policjant jechał z rodziną na zakupy. Przejeżdżając obok zaparkowanego na poboczu samochodu marki VW Polo, zauważył, że siedzący za kierownicą mężczyzna sprawia wrażenie nietrzeźwego, natomiast w uchwycie na napoje znajduje się puszka piwa. W związku z powyższym funkcjonariusz zatrzymał swój samochód i poszedł sprawdzić stan kierowcy. Wtedy volkswagen ruszył do przodu, jednakże dzielnicowy dał kierowcy znak, aby się zatrzymał. Po czym otworzył drzwi pojazdu i wyczuwając od mężczyzny woń alkoholu, dokonał jego zatrzymania. Następnie nietrzeźwego przekazał w ręce patrolu.

Badanie stanu trzeźwości 64-letniego mieszkańca powiatu chrzanowskiego wykazało 1,97 promila alkoholu. Ponadto po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych okazało się, że w 2012 roku zostały mu cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do lat 2 oraz zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna, natomiast za kierowanie pojazdem pomimo cofniętych uprawnień do kierowania grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / kp)