Zatrzymany za posiadanie i wytwarzanie znacznej ilości narkotyków Data publikacji 31.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Najbliższe 3 miesiące w areszcie spędzi 37-latek, który usłyszał zarzuty uprawy, zbioru i posiadania znacznej ilości narkotyków. Jak ustalili policjanci, mężczyzna miał od początku roku wytworzyć blisko 40 kilogramów suszu marihuany. W jego mieszkaniu policjanci zabezpieczyli także ponad 5 kilogramów środków odurzających – w tym marihuanę oraz MDMA. Zatrzymany przyznał się do stawianych mu zarzutów. Teraz musi liczyć się z karą nawet do 10 lat więzienia.

Kryminalni z Namysłowa zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej podejrzewali, że jeden z mieszkańców gminy Domaszowice uprawia krzewy konopi, z których pozyskuje zakazany prawem susz marihuany. Mężczyzna w mieszkaniu miał również ukrywać znaczne ilości tego narkotyku.



Przypuszczenia policjantów potwierdziły się, gdy sprawdzili wytypowany adres. Podczas przeszukania, funkcjonariusze zabezpieczyli 5 kilogramów zapakowanego już suszu marihuany oraz ponad 600 gramów kryształów MDMA – pochodnej amfetaminy. Do tej sprawy kryminalni zatrzymali 37-letniego mężczyznę.



W toku śledztwa, podejrzany przyznał się do uprawy kilkuset krzewów konopi, z których wytworzył blisko 40 kilogramów ziela konopi oraz do posiadania innych substancji zabronionych. Sąd na wniosek prokuratora tymczasowo aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Za uprawę, wyrób i posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara nawet do 10 lat więzienia.

(KWP w Opolu / kp)