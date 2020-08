Fałszywi policjanci zatrzymani podczas kontroli drogowej Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom W niedzielę w miejscowości Juszczyn funkcjonariusze suskiej drogówki zatrzymali parę umundurowaną jak policjanci i poruszającą się pojazdem oznakowanym jak radiowóz policyjny. Apel Policji do świadków.

30 sierpnia 2020 r. około godz. 19:00 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej patrolujący Juszczyn zwrócili uwagę na granatowy samochód marki VW Passat, posiadał oznakowanie radiowozu typowe dla lat 90. Kierowca i pasażerka ubrani byli w mundury policyjne (niebieska koszula oraz spodnie poprzedniego wzoru), posiadali pagony policyjne, pasy, kabury na broń, koszule oraz czapki z białym otokiem. Ich samochód posiadał zamontowane sygnały uprzywilejowania (błyskowe barwy czerwonej i niebieskiej), radiostację i miernik prędkości Rapid.

W związku z podejrzeniem podawania się przez nich za funkcjonariuszy publicznych czterdziestolatkowie z powiatu chrzanowskiego zostali zatrzymani, a ich pojazd zabezpieczono. Wobec zatrzymanych rozważane są zarzuty m.in. przestępstwa przywłaszczenia funkcji funkcjonariusza publicznego oraz wykroczeń dot. posiadania lub używania sygnałów uprzywilejowania i złamania zakazu używania munduru policyjnego lub jego części.

Policjanci apelują do osób, które były świadkami ewentualnego zatrzymywania pojazdów przez „policjantów” w umundurowaniu poprzedniego wzoru oraz poruszających się pojazdem marki VW Passat noszącego barwy radiowozu „starego typu”, bądź też były przez te osoby zatrzymywane do tzw. kontroli drogowej, „legitymowane” itp., aby zgłaszały ten fakt u dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej osobiście lub telefonicznie pod nr 47 83 28 211 lub zgłosiły się do najbliższej jednostki Policji. Zeznania tych osób oraz pokrzywdzonych są niezbędne, a zarazem kluczowe do dalszego wyjaśnienia tej sprawy, jak również do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób, które mogły dopuścić się poważnych przestępstw.

Jednocześnie suska Policja informuje, że osoby, które ewentualnie przekazały pieniądze lub od których sprawcy próbowali je wyłudzić, nie podlegają odpowiedzialności karnej.

(KWP w Krakowie)