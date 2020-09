Podsumowanie okresu wakacji na wodach i terenach przywodnych w 2020 r. Data publikacji 01.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Za nami okres wakacji spędzanych przez miliony Polaków na wodach i terenach przywodnych. Nad ich bezpieczeństwem czuwała m.in. Policja. Pomimo dużego zaangażowania różnego rodzaju służb, również w bieżącym roku doszło do tragicznych zdarzeń w postaci utonięć osób.

W bieżącym roku, obok funkcjonowania stałych jednostek/komórek wodnych Policji, w których służbę pełni 156 funkcjonariuszy, powołano dodatkowo 76 sezonowych komórek wodnych Policji, w których pełniło służbę 332 policjantów. W okresie minionych wakacji tj. od dnia 27 czerwca do dnia 31 sierpnia zorganizowano ponad 4 260 patroli wodnych Policji, w których pełniło służbę ponad 7 680 policjantów. Tworzenie sezonowych komórek wodnych Policji, kierowanie większej liczy policjantów do pełnienia służby patrolowej czy prowadzenie akcji profilaktycznych promujących bezpieczny wypoczynek nad wodą, to tylko niektóre przykłady działań Policji realizowanych samodzielnie jak też przy współudziale partnerów, których ustawowym czy statutowym działaniem jest dbałość o bezpieczeństwo osób korzystających z tej formy rekreacji.

Pomimo tak dużego zaangażowania nie jest możliwe, aby objąć nadzorem policyjnym wszystkie akweny. W okresie wakacji 2020 na terenie kraju odnotowano 210 utonięć osób, tj. o 7 osób więcej niż w okresie wakacji 2019 roku i o 5 mniej niż w roku 2018. Ponadto, odnotowano 28 wyratowań osób, tj. o 12 wyratowań więcej niż w roku ubiegłym.

Policja w okresie wakacji realizowała również zadania poza granicami naszego kraju. Sprawdzoną w praktyce formą międzynarodowej współpracy, cenioną przede wszystkim przez polskich turystów, ale i policje innych państw (stąd intensywnie rozwijaną), są organizowane przez Biuro Prewencji KGP patrole międzynarodowe w sezonie turystyczno-wakacyjnym w ramach międzynarodowego projektu „Bezpieczny sezon turystyczny" na terenie Chorwacji. Nasi policjanci, w okresie minionych wakacji, pełnili przede wszystkim funkcję propomocową dla naszych rodaków, jednak w przypadku rażącego naruszenia norm prawnych, co się niestety czasami zdarzało — pomagali stronie zagranicznej w wyegzekwowaniu właściwego zachowania.

Okres wakacji jest już za nami. Przed nami kolejne wyzwania związane z bezpieczeństwem. Pamiętajmy, że w głównej mierze od nas samych zależy, czy przestrzeń wokół nas będzie bezpieczna, czego wszystkim i również sobie życzymy.

(Biuro Prewencji KGP)