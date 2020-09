Złodzieje samochodów zatrzymani przez płockich policjantów Data publikacji 01.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwóch mężczyzn w wieku 26 i 33 lat zatrzymali policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Podejrzani kradli samochody na terenie Płocka oraz powiatu nowodworskiego. Śledczy postawili im zarzuty kradzieży trzech pojazdów. Grozi im do 10 lat więzienia.

W połowie sierpnia br. na terenie Płocka skradziony został samochód marki Hyundai. Policjanci pracujący nad sprawą, w wyniku czynności operacyjnych ustalili, że może dojść do kolejnych kradzieży na terenie miasta. Obserwując rejony parkingów zauważyli dwa pojazdy - mercedesa i jadącego za nim nissana. Funkcjoonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu z płockiej KMP wspólnie z policjantami z Nowego Dworu Mazowieckiego w Kazuniu zorganizowali blokadę. W wyniku akcji kierowca mercedesa został szybko zatrzymany. Wewnątrz pojazdu policjanci ujawnili przedmioty służące do włamań do pojazdów oraz do ich uruchomienia. Drugi z mężczyzn, który prowadził nissana, zmienił trasę i zaczął uciekać. W Stanisławowie, po pościgu, funkcjonariusze =zatrzymali kierowcę pojazdu, który uderzył w policyjny radiowóz.

Zatrzymani mężczyźni, to mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego. Jak się okazało, nie były to ich pierwsze kradzieże pojazdów. W piątek, 28.08.2020 r., w płockiej komendzie mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży łącznie trzech pojazdów, nissana oraz dwóch hyundai. W sobotę, 29.08.2020 r., prokurator wystąpił z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Płocku o zastosowanie wobec zatrzymanych aresztu.

Za popełnione przestępstwa zatrzymanym grozi do lat 10 więzienia.

(KWP w Radomiu/js)