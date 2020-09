Czy wiesz, że? Data publikacji 07.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Czy wiesz, że podczas przeszukania Twojego mieszkania masz prawo do obecności przy tej czynności osoby przez Ciebie wskazanej?

Przeszukanie mieszkania jest czynnością prowadzoną w wyniku podejrzenia osoby o popełnienie czynu zabronionego przez prawo karne. Przeszukanie musi być realizowane według ściśle określonych reguł prawnych. Jest to legalna, ale jednak ingerencja policjantów w sferę prywatności. Bardzo często nasz mir domowy jest dla nas ważny nie tylko w aspekcie socjalnym, ale też emocjonalnym. Jeżeli z różnych powodów obawiasz niewłaściwych zachowań policjantów lub po prostu chcesz mieć świadków tej czynności, to pamiętaj, że masz prawo do obecności podczas przeszukania, a także prawo do wskazania osoba, która także może być obecna w czasie trwania przeszukania. Z prawa obecności osoby wskazanej można jednak skorzystać w sytuacji, gdy obecność tej osoby nie uniemożliwi przeszukania albo nie utrudni go w istotny sposób.

Pamiętaj: Na postanowienie dotyczące przeszukania, zatrzymania rzeczy i w przedmiocie dowodów rzeczowych przysługuje zażalenie jeżeli czujesz, że Twoje prawa zostały naruszone. Zażalenie na postanowienie lub czynność przeszukania rozpoznaje sąd rejonowy, w okręgu którego prowadzone jest postępowanie.