Potężny pocisk artyleryjski w Bobrownikach Wielkich Data publikacji 01.09.2020 W ostatni dzień wakacji operator koparki, podczas pracy w kopalni kruszywa w Bobrownikach Wielkich, wykopał potężny niewybuch. Jak się okazało, był to pocisk artyleryjski armatohaubicy.

W poniedziałek, 31.08.2020 roku, tuż po godzinie 13:00, operator dużej koparki w kopalni kruszywa w Bobrownikach Wielkich wykopał potężny niewybuch najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Na miejsce wyzwano policjantów z Żabna oraz zespół minersko-pirotechniczny z Tarnowa. O odkryciu zostali powiadomieni również saperzy z Rzeszowa, którzy po otrzymaniu zgłoszenia niemal natychmiast zjawili się w Bobrownikach. To oni określili niewybuch jako pocisk artyleryjski armatohaubicy kalibru 300 milimetrów i długości 1200 milimetrów. Jego zasięg rażenia to promień około 500 metrów. Z uwagi, że został on wykopany na terenie kopalni i nie było w pobliżu żadnych zabudowań, nie było konieczności ewakuacji. Przed godziną 17:00 pocisk został zabezpieczony przez saperów i wywieziony na poligon, gdzie został bezpiecznie zneutralizowany.

Jest to największy niewybuch, jaki został odnaleziony w regionie tarnowskim w ostatnich latach. W związku z tym w dalszym ciągu policjanci przypominają o właściwym zachowaniu przy znalezieniu takich niebezpiecznych przedmiotów. Nigdy samodzielnie nie próbujmy dotykać, sprawdzać oraz przenosić tego typu znalezisk. Do naszego obowiązku należy jedynie oznaczenie takiego miejsca, by skierować tam patrol Policji.

(KWP w Krakowie/js)