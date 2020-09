Uderzenie w przestępczość narkotykową Data publikacji 01.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Skuteczne działania bełchatowskich policjantów doprowadziły do przejęcia blisko 2,5 kilograma suszu marihuany oraz zlikwidowania plantacji zakazanej rośliny. Kryminalni zatrzymali też właściciela narkotykowego biznesu. W pomieszczeniu zajmowanym przez 29-latka funkcjonariusze zabezpieczyli przyrządy służące do wytwarzania narkotyków. Za takie przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec podejrzanego 3-miesięczny areszt.

Bełchatowscy kryminalni, prowadząc działania skierowane przeciwko przestępczości narkotykowej, zatrzymali 29-latka podejrzewanego o narkotykowy proceder. Zabezpieczyli znaczną ilość suszu marihuany oraz 34 krzaki konopi likwidując plantację zakazanej rośliny. W wyniku prowadzonych działań policjanci ustalili miejsce, gdzie mieszkaniec Bełchatowa zajmował się przestępczością narkotykową. Wieczorem, 29 sierpnia br. policjanci pojechali sprawdzić swoje ustalenia. Obserwowali miejsce, gdzie według ustaleń 29-latek przechowywał susz marihuany. Kiedy na miejscu pojawił się renault, z którego wysiadł podejrzewany, kryminalni przystąpili do działania. Mężczyzna zaskoczony wizytą policjantów. W jego aucie funkcjonariusze znaleźli plastikową beczkę wypełnioną szczytami roślin konopi. W wyniku przeszukania miejsca zamieszkania oraz garażu kryminalni również zabezpieczyli susz marihuany, jedną roślinę konopi oraz przedmioty służące do wytwarzania środków odurzających. Były to przewody wentylacyjne, donice, suszarki, pojemniki z rozpylaczem, a także środki chemiczne do pielęgnacji roślin. Wkrótce wyszło również na jaw, że zatrzymany w lesie pod Bełchatowem prowadził plantację. Kryminalni zabezpieczyli 34 krzaki marihuany. W wyniku działań bełchatowscy stróże prawa łącznie przejęli blisko 2,5 kilograma suszu marihuany oraz zlikwidowali plantację zakazanej rośliny. 29-latek usłyszał już zarzuty. Teraz odpowie między innymi za uprawę i posiadanie marihuany. Za te narkotykowe przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora wobec mężczyzny sąd zastosował 3-miesięczny areszt. Po raz kolejny dzięki czujności policjantów zajmujących się zwalczaniem narkotykowego procederu kolejne narkotyki nie trafią na czarny rynek.

(KWP w Łodzi / kp)