Policyjna grupa Speed nie zwalnia tempa. Kolejni piraci drogowi namierzeni przez funkcjonariuszy Data publikacji 01.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomimo wielu apeli policjantów o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze, wciąż pojawiają się piraci drogowi, którzy lekceważą bezpieczeństwo swoje i innych. Policjanci ruchu drogowego lubińskiej komendy, realizując zadania w ramach grupy Speed, tylko podczas jednej służby zatrzymali kilku kierujących, którzy w sposób rażący przekroczyli obowiązujące limity prędkości. Niechlubnym rekordzistą, który został namierzony przez funkcjonariuszy, był kierujący samochodem osobowym, który drogą S3 pędził 221 km/h, przy ograniczeniu do 120 km/h.

Tak było na drodze ekspresowej prowadzącej z Lubina do Legnicy. Policjanci zatrzymali 36-letniego mieszkańca powiatu dzierżoniowskiego, który pędził swoim samochodem 221 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h. Nie minęło dużo czasu, a kolejny pirat drogowy był w rękach funkcjonariuszy. 49-letni obcokrajowiec rozpędził swoje auto do 147 km/h. Tłumaczył policjantom, że był przekonany o tym, że jedzie autostradą bez limitów prędkości. Obaj mężczyźni zostali ukarani mandatami i punktami karnymi.

Patrol specjalnej grupy Speed możemy spotkać nie tylko na drogach ekspresowych czy autostradach, ale również na terenie miasta, gdzie funkcjonariusze patrolują ulice, czuwając nad bezpieczeństwem w ruchu. I tutaj również niepokojąca jest brawura kierowców. Policjanci zatrzymali prawa jazdy na 3 miesiące dwóm kierowcom. Jeden z nich, 27-letni mieszkaniec Góry, w terenie zabudowanym pędził 147 km/h. A więc swoją prędkość przekroczył aż o 97 km/h. Chwilę później mundurowi zatrzymali do kontroli 49-latka, który przy dopuszczalnej prędkości do 50 km/h w terenie zabudowanym, miał na swoim liczniku 121 km/h.

Policjanci po raz kolejny proszą kierowców o rozwagę i ostrożność. Wszystkie osoby, które będą prowadziły pojazdy, łamiąc obowiązujące przepisy, muszą liczyć się ze stanowczą reakcją funkcjonariuszy.

(KWP we Wrocławiu/mk)