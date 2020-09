Policjanci ustalili sprawcę wyrzucenia śmieci w terenie zielonym Data publikacji 02.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Prawdziwą bombę ekologiczną przyrodzie i zamieszkującym Wał Rudę osobom zafundował jeden z mieszkańców tej małej wioski w gminie Żabno. Pozbył się sterty plastikowych śmieci, zrzucając je z ciężarówki, na łono natury. Na szczęście na jego trop wpadli policjanci i dzięki ich determinacji mężczyzna odpowie za nielegalne pozbycie się odpadów.

Policjanci z komisariatu w Żabnie ujawnili podczas patrolu dzikie wysypisko śmieci. Na terenie biegnącym wzdłuż drogi do leśniczówki w Wał Rudzie zastali wielką górę plastikowych odpadów. Były wśród nich folie, worki, koperty i butelki. Aby ustalić kto stoi za tą wołającą o pomstę do nieba zbrodnią na przyrodzie, wspólnie z pracownikami straży leśnej przepatrzyli hałdę, szukając czegoś co pozwoli namierzyć właściciela odpadów. Niestety, niczego co nakierowało by ich na trop sprawcy nie ujawnili. Rozmowy z okolicznymi mieszkańcami także nie przyniosły rezultatu i wydawało się, że sprawca pozostanie bezkarny. Ale mundurowi po tym co zobaczyli byli zdeterminowani, typowali potencjalnych sprawców weryfikowali fakty, które zaczęły układać się w logiczną całość i które z czasem doprowadziły ich do zabudowań 21-latka w gminie Radłów. Na jego posesji ujawnili taką samą tyle, że jeszcze większą stertę odpadów, z jaką mieli do czynienia wcześniej. Wiedzieli już, że są we właściwym miejscu. Młody mężczyzna przyznał, że przyjął na siebie zobowiązanie pozbycia się dużych ilości cudzych śmieci, które najpierw przechowywał na swojej działce. Kiedy zaczęło mu brakować miejsca, zdecydował się porzucić ich nadmiar pod lasem. Policjanci uświadomili 21-latkowi, że odpowie za zaśmiecanie przed sądem, a ten obiecał przywrócić poprzedni stan gruntu sprzątając po sobie.

Zgodnie z art. 154 § 2 kodeksu wykroczeń za zaśmiecanie gruntów polnych grozi kara grzywny do 1000 zł. W przypadku gdyby zanieczyszczenie środowiska powodowało zagrożenie dla życia, zdrowia człowieka, to konsekwencje prawne mogą być bardziej surowe i sprawcy może grozić kara pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / mk)