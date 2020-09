Oszustka, która chciała wyłudzić 40 tys. zł została zatrzymana Data publikacji 02.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie 22-letnia oszustka, która metodą "na wypadek chciała wyłudzić od starszej kobiety 40 tys. złotych. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy wydziału kryminalnego konińskiej Policji oraz czujności rodziny niedoszłej ofiary, podejrzana została zatrzymana. Za kratkami może spędzić nawet 8 lat.

Cała sytuacja miała miejsce 26 sierpnia br, w godzinach popołudniowych. W jednym z konińskich mieszkań zaczął dzwonić telefon stacjonarny. Odebrała go starsza kobieta, która w słuchawce usłyszała damski głos informujący, że jej syn potrącił kobietę na przejściu dla pieszych i został zatrzymany. By nie trafił do więzienia należało wpłacić kaucję w wysokości 160 tys. złotych. Osoba dzwoniąca dodała, że część pieniędzy została już zebrana przez rodzinę. Oczywiście cała ta historia była nieprawdziwa. Starsza kobieta powiedziała, że w domu ma tylko 40 tys. złotych. Oszustka słysząc to od razu zaczęła szukać miejsca do przekazania pieniędzy. Całą sytuację słyszała 57-letnia córka starszej kobiety, która zorientowała się, że dzwoniąca osoba chce wyłudzić od jej matki pieniądze i natychmiast poinformowała o tym Policję.

Córka, nie poprzestała jednak na tym. Postanowiła do koperty wrzucić pocięte kawałki gazety i spotkać się z osobą, która dzwoniła. Podszyła się więc pod swoją matkę i kontynuowała rozmowę z oszustką. 57-latka była cały czas instruowana telefonicznie przez oszustkę, gdzie ma się udać. Chwilę później zauważyła kobietę, która na nią czekała i której miała wręczyć pieniądze. Po chwili podbiegł do 22-letniej oszustki mąż 57-latki i chwycił ja za rękę. Zaraz za nim pojawili się policjanci z wydziału kryminalnego konińskiej Policji i podejrzewana młoda kobieta została zatrzymana.

Dziewczynie przedstawiono prokuratorskie zarzuty. Decyzja sądu zastosowano wobec niej trzymiesięczny areszt, lecz za kratkami może spędzić nawet 8 lat.

(KWP w Poznaniu / mw)