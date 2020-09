Policjant odznaczony orderem „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” Data publikacji 02.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Wśród odznaczonych ministerialnym orderem znalazł się bialski policjant asp. szt. Janusz Prokopiuk. Funkcjonariusz honorowo oddał już 40 litrów krwi.

W minioną sobotę w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie asp. szt. Janusz Prokopiuk uhonorowany został ministerialnym orderem „Honorowego Dawcy Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. To niezwykle ważne i prestiżowe odznaczenie nadawane honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Odznakę mogą otrzymać zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Asp. szt. Janusz Prokopiuk funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego bialskiej komendy w Policji służy już niemal 30 lat, każdego dnia dbając o bezpieczeństwo na drogach. Z Honorowym Krwiodawstwem związany jest o rok dłużej. Jak sam twierdzi: "krew oddaje z chęci niesienia pomocy innym ludziom dodając, że wiele lat temu sam uczestniczył w wypadku drogowym. Wówczas to on potrzebował krwi. Tym bardziej teraz wie jak ważny i drogocenny jest to dar".

Funkcjonariusz oddał już 40 litrów krwi. W minionych latach trzykrotnie był honorowany odznaczeniami Honorowego Dawcy Krwi – III, II i I stopnia.

Serdecznie gratulujemy!

B.S.P.