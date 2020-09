Lubuscy policjanci podzielili się cząstką życia. Krew popłynęła do potrzebujących Data publikacji 02.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Już po raz kolejny Lubuscy policjanci, pracownicy cywilni, funkcjonariusze Straży Granicznej oraz mieszkańcy regionu oddali krew potrzebującym. Czerwony krwiobus krwiodawstwa i krwiolecznictwa stanął przy gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., aby zebrać tę niezwykle istotną częścią ludzkiego organizmu. Robimy to cyklicznie, aby oddając cząstkę siebie ratować życie potrzebującym.

Policjanci podczas codziennej służby spotykają się z sytuacjami, w których zagrożone jest ludzkie życie. Bardzo często pracują na miejscu wypadków drogowych, w których ranni są ich uczestnicy. Liczy się wtedy każda minuta, by uratować ich życie. Często potrzebna jest krew, która jest jednym z najcenniejszych darów jaki człowiek może podarować innej osobie. Koncentrat krwinek czerwonych jest niezbędny dla ratowania życia ofiar wypadków samochodowych, przetaczany w trakcie poważnych operacji i przy różnego rodzaju zabiegach. To lek, którego nie można wyprodukować, a może pomóc wielu potrzebującym. Każda osoba, która chciała oddać krew musiała wypełnić specjalny formularz, oddać odrobinę krwi do analizy, a następnie przejść badanie lekarskie. Po uzyskaniu akceptacji, można było już oddać najcenniejszy dar dla potrzebujących.

Dlatego akcje te zawsze gromadzą wielu entuzjastów krwiodawstwa – mieszkańców oraz przedstawicieli służb mundurowych. Wśród nich nie mogło zabraknąć stróży prawa, na czele z szefem lubuskich policjantów, insp. Jarosławem Pasterskim oraz jego zastępcą insp. Tomaszem Kłosowskim. Lubuscy policjanci, którzy bardzo często włączają się w akcje krwiodawstwa i ratują ludzkie życie, wiedzą jak ważne i niebagatelne znaczenie ma ludzka krew. Krew, której nie można wyprodukować, można się nią jedynie podzielić. Na szczęście jest nas coraz więcej. Od lutego 2020 roku bowiem działa już Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Wielu z policjantów krew oddaje już od ponad 20 lat dysponując tytułami Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. Chęć oddania krwi wykazało tym razem 19 osób.

Zachęcamy wszystkich do jej oddawania. Można w ten sposób uratować komuś życie! To nic nie kosztuje. Aby zostać krwiodawcą wystarczy być osobą w wieku od 18 do 65 roku życia, o wadze powyżej 50 kilogramów oraz posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Każdy honorowy dawca kwalifikujący się do oddania krwi, może jednocześnie zostać honorowym dawcą szpiku. Wszystkim dawcom gorąco dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych zbiórkach.

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

podkom. Maciej Kimet