Botaniczne zainteresowania elektryka z Augustowa Data publikacji 02.09.2020 Choć na co dzień trudnił się elektryką, po pracy bardzo chętnie doglądał swoich roślin. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że krzewy, które uprawiał, są zakazane. 48-latek z Augustowa wpadł wczoraj w ręce świętokrzyskich funkcjonariuszy z wydziału narkotykowego. Mundurowi zabezpieczyli w specjalnie ukrytym w domu pomieszczeniu ponad kilogram suszu roślinnego, wstępnie zidentyfikowanego jako marihuana i 175 krzewów konopi innych niż włókniste.

Świętokrzyscy policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową od pewnego czasu przyglądali się 48-letniemu mieszkańcowi Augustowa, podejrzewając, że może mieć on związek z narkotykowym procederem. Wczoraj (1.09.2020 r.) po południu wsparci przez funkcjonariuszy z Augustowa, zapukali do drzwi domu mężczyzny. W trakcie przeszukania funkcjonariusze znaleźli ukryte pomieszczenie, a w nim to, czego szukali. Do badań laboratoryjnych zabezpieczony został ponad kilogram suszu roślinnego wstępnie zweryfikowany jako marihuana oraz 175 krzewów konopi innych niż włókniste. Nienotowany wcześniej, prowadzący wydawałoby się normalne życie 48-letni elektryk, trafił do policyjnej celi. Teraz za swoje botaniczne niezgodne z prawem zainteresowania odpowie przed sądem. Za posiadanie znacznych ilości narkotyków grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Kielcach / kp)