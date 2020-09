Uderzenie w narkotykowy biznes – pięć osób aresztowanych Data publikacji 02.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Leszczyńscy policjanci zatrzymali w ostatnim czasie 6 osób powiązanych z przestępczością narkotykową. Łącznie zabezpieczono aż 25 kg nielegalnego towaru. Funkcjonariusze natrafili także na laboratorium, w którym jak wszystko wskazuje, prowadzona była produkcja metaamfetaminy. Pięciu zatrzymanych aresztowano na okres 3 miesięcy.

W miniony weekend policjanci z Leszna wpadli na trop grupy zajmującej się przestępczością narkotykową. Funkcjonariusze zatrzymali 34-letniego mieszkańca powiatu górowskiego, który posiadał blisko trzy kilogramy marihuany. Zabroniony susz miał w swoim samochodzie oraz w użytkowanych przez siebie pomieszczeniach. Narkotyki schowane były w piwnicy, pod łóżkiem oraz na szafie. Z ustaleń policjantów wynikało, że 34-latek zakupił część narkotyków na terenie powiatu legnickiego.

Dlatego niemal jednocześnie policjanci kryminalni weszli na posesję jednego z mieszkańców powiatu legnickiego, gdzie w pomieszczeniu gospodarczym znajdował się sprzęt laboratoryjny, urządzenia, duże ilości zawiesin, cieczy, odczynników chemicznych oraz tabletek, z których pozyskuje się substancje psychotropowe. Wszystko wskazuje na to, że w pomieszczeniach prowadzona była produkcja metaamfetaminy. Policjanci na miejscu przeprowadzili wielogodzinne oględziny, w których udział wzięli biegli z dziedziny chemii z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Na terenie posesji policjanci zatrzymali czterech mieszkańców powiatu legnickiego w wieku od 20 do 32 lat. Jeden z nich na widok policjantów próbował ukryć się w pobliskim zagajniku, jednak natychmiast został złapany. Okazało się, że miał przy sobie blisko kilogram metaamfetaminy oraz był poszukiwany listem gończym celem odbycia kary ponad 3 lat pozbawienia wolności za wcześniejszą działalność narkotykową.

W trakcie prowadzonego śledztwa niezbędne będzie przeprowadzenie badań zabezpieczonych substancji z udziałem biegłych, których wyniki mogą doprowadzić do rozszerzenia zarzutów podejrzanym o działalność produkcyjną substancji psychotropowych.

Obecnie wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków. 1 września br. na wniosek legnickiej prokuratury Sąd Rejonowy w Legnicy aresztował czterech podejrzanych na okres 3 miesięcy, a piąty pozostaje pod policyjnym dozorem. Teraz grozi im do 10 lat więzienia.

To jednak nie jedyne zatrzymania osób związanych z procederem narkotykowym w ostatnich dniach. Praca leszczyńskich kryminalnych i śledczych doprowadziła także do aresztowania 47-latka z Leszna, który na terenie posesji w gminie Lipno posiadał ponad 20 kg zabronionych substancji, środków psychotropowych oraz prekusora BMK stanowiących półprodukty do syntetycznej produkcji amfetaminy.

Ponadto śledczy wyjaśniają także okoliczności znalezienia przez policjantów na terenie jednej z ogrodowych działek blisko półkilogramowej paczki amfetaminy. W tym samym czasie posiadanie niewielkich ilości narkotyków leszczyńscy policjanci ujawnili przy kilku młodych mieszkańcach regionu, na terenie Boszkowa, Leszna i Rydzyny. Najmłodszy z nich miał 15 lat.

(KWP w Poznaniu / mk)