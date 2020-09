Policyjny „wodniak” ruszył z pomocą Data publikacji 02.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz z patrolu wodnego poddębickiej komendy pomógł mężczyźnie, którego kajak wywrócił się na wodach Zbiornika Jeziorsko. Wędkarz twierdził, że zaskoczyła go fala. Nie był w stanie samodzielnie dopłynąć do brzegu. Policjant bezpiecznie przetransportował kajakarza na brzeg.

W niedzielne popołudnie 30 sierpnia 2020 r. zaniepokojona kobieta powiadomiła policjanta z patrolu wodnego, że utraciła kontakt z mężem, który wypłynął kajakiem na Zalew Jeziorsko, aby łowić ryby. Policjant na co dzień służy w komendzie powiatowej w Sieradzu, a w ramach współpracy patrolował zalew na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach. Funkcjonariusz natychmiast podjął poszukiwania kajakarza. W odległości około 1,5 km od brzegu zauważył wywrócony kajak, a obok w wodzie mężczyznę. Czas odgrywał ważną rolę, bo mężczyzna nie miał kapoka. 56-latek nie był w stanie sam dopłynąć do brzegu. Policjant zabrał mężczyznę na pokład motorówki i odholował jego kajak do brzegu. 56-latek wyjaśnił, że gdy płynął kajakiem, nagle silny wiatr i wysoka fala wywróciły go do wody. Dzięki interwencji policyjnego "wodniaka" wszystko skończyło się szczęśliwie. Za brak kapoka mężczyzna został ukarany mandatem.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – statek powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa zgodnie z wpisem w dokumencie rejestracyjnym lub dokumencie bezpieczeństwa statku. W przypadku, gdy statek nie posiada dokumentu rejestracyjnego lub dokumentu bezpieczeństwa (uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej), powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa w liczbie odpowiadającej liczbie osób na nim przebywających. Za brak kapoków można zostać ukaranym mandatem w wysokości od 20 – 500 zł (na podstawie art. 62 pkt 2 ustawy o żegludze śródlądowej).

Policjanci i ratownicy wodni apelują, aby wypoczywając nad wodą przestrzegać zasad bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku. Przebywanie pod wpływam alkoholu (lub innych środków o podobnym działaniu) w wodzie i nad wodą jest niedopuszczalne i wysoce niebezpieczne. Pamiętajmy, że brak kamizelki asekuracyjnej na sobie może skończyć się utonięciem.

(KWP w Łodzi / kp)