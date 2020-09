Policjant z sylwetką na medal Data publikacji 02.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W ubiegłą niedzielę w Siedlcach odbyły się VI Mistrzostwa Polski Federacji IBFF & WPF w Kulturystyce i Fitness. Sierżant sztabowy Filip Kołakowski z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach pokazał się z bardzo dobrej strony i wywalczył dwa srebrne medale. Serdecznie gratulujemy!

Sukcesem dla sierżanta sztabowego Filipa Kołakowskiego zakończyły się rozegrane w dniu 30 sierpnia br. w Siedlcach VI Mistrzostwa Polski Federacji IBFF & WPF w Kulturystyce i Fitness. Zawody zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego. Uczestniczyli w nich zawodnicy z całej Polski, bez względu na to, czy przynależą do jakichkolwiek federacji i związków sportowych. Policjant z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach w kategoriach: "Debiuty Men Physique Fitness OPEN" i "Mistrzostwa Polski Men Physique Fitness +180 cm" dwukrotnie zajął wysokie, drugie miejsce. O randze wydarzenia świadczy fakt, że zawody te były jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw Świata IBFF, które odbędą się w 19 września br. w Słowenii.

Filipowi serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

(KWP w Katowicach / mk)