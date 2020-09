Eskortowali do szpitala kobietę użądloną przez owada, na którego jest uczulona Data publikacji 02.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj „Nie zdążyłam podziękować osobiście, a panowie zareagowali wzorowo” - takie słowa znalazły się w podziękowaniu, które otrzymała pyrzycka komenda. Chodzi o dwóch policjantów z patrolu Ogniwa Ruchu Drogowego, którzy eskortowali do szpitala kobietę z podejrzeniem wstrząsu anafilaktycznego.

Zdarzenie miało miejsce 31 sierpnia br. Do patrolu pyrzyckiej drogówki pełniącego służbę na drodze szybkiego ruchu S3 podjechała kierująca samochodem marki Jeep prosząc o pomoc w pilnym dotarciu do szpitala. Jak się okazało, jedną z mieszkanek Dolnego Śląska podróżujących drogą S3 użądliła osa, na której jad kobieta jest uczulona. Kierująca w pilnym tempie potrzebowała dowieźć swoją matkę z podejrzeniem wstrząsu anafilaktycznego do najbliższego szpitala. Policjanci natychmiast powiadomili dyżurnego pyrzyckiej jednostki i podjęli eskortę kobiet do Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Dzięki szybkiej reakcji asp. szt. Gabriela Gapińskiego i asp. Michała Lewandowskiego z pyrzyckiej drogówki kobieta w krótkim czasie trafiła pod opiekę medyków. Słowa zawarte w podziękowaniu „PS. Mama czuje się dobrze” potwierdziły, że błyskawiczne działanie mundurowych pomogło najprawdopodobniej uratować ludzkie życie.

Zawsze ilekroć do jednostki wpływają podziękowania, jest nam niezmiernie miło, że nasza praca jest zauważana i doceniania. Dziękujemy za miłe słowa i przesłane podziękowania.

(KWP w Szczecinie / mw)