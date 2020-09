Policjanci zabezpieczyli podrobioną odzież. Straty producentów ponad 100 tys. zł Data publikacji 02.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości gospodarczej, ujawnili w jednej z hal kupieckich na terenie Krzyków, aż kilkadziesiąt sztuk nielegalnej odzieży. Ubrania te posiadały znaki towarowe producentów znanych światowych marek. Niestety, wszelkie dowody wskazują na to, że były to tzw. podróbki. Straty producentów mogły przekroczyć nawet 100 tys. złotych, a wszystko w związku z działalnością jednego z mieszkańców stolicy Dolnego Śląska. Osobom zamieszanym w ten proceder grożą teraz kary pozbawienia wolności nawet do 2 lat.

Co jakiś czas informujemy o osobach zamieszanych w proceder sprzedaży podrobionych produktów. Najczęściej są one oferowane na popularnych targowiskach, które działają weekendowo. Tym razem funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu ujawnili odzież z podrobionymi znakami światowych marek na targowisku, w jednej z hal na terenie Krzyków.

Policjanci prowadząc jedną ze spraw uzyskali informacje o miejscu, w którym może dochodzić do sprzedaży produktów opatrzonych podrobionymi znakami towarowymi światowych marek. Tu warto przypomnieć, że kto w celu wprowadzenia do obrotu oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, w tym podrobionym znakiem towarowym Unii Europejskiej, zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Unii Europejskiej, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce i sprawdzili dokładnie stoiska, na jednym z nich faktycznie znaleźli ubrania popularnych światowych marek: koszulki, spodnie, torebki i paski, które często kosztują nawet po kilka tysięcy złotych. We wrocławskiej hali natomiast oferowane były za kwoty kilkadziesiąt razy niższe.

Wynajmującym boks, w którym odzież i galanteria skórzana oferowane były do sprzedaży, okazał się 43-letni mieszkaniec Wrocławia. Mężczyzna przyznał, że oferowany na stoisku towar należy do niego i twierdził, że został on zakupiony w jednym z krajów Azji Mniejszej, a następnie sprowadzony do Wrocławia. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie kilkadziesiąt sztuk ubrań, galanterii skórzanej i akcesoriów. Wstępne szacunki strat producentów oryginałów sięgają kwoty 100 tysięcy złotych.

Z mężczyzną, który oferował produkty, zostały przeprowadzone czynności procesowe, a nielegalny towar zabezpieczono. Teraz policjanci dalej działają w tej sprawie i jeśli potwierdzi się fakt, że wrocławianin swoim postępowaniem wypełnił znamiona przestępstwa, będzie on musiał liczyć się z odpowiedzialnością karną nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu)