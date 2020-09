Zatrzymany sprawca kradzieży BMW Data publikacji 02.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Już po dwóch dniach od zgłoszenia policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową KMP w Łodzi odzyskali skradzione BMW warte ponad 60 tys. zł i zatrzymali sprawcę tego przestępstwa. Teraz 28-latek odpowie za kradzież z włamaniem, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

31 sierpnia 2020 roku funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową KMP w Łodzi pełniący nocny dyżur, patrolowali teren dzielnicy Górna. Około 1.00 zauważyli samochód marki BMW X5 na niemieckich tablicach rejestracyjnych jadący ulicą Pabianicką. Uwagę kryminalnych zwrócił dziwny styl jazdy kierującego. Mężczyzna przyspieszał, a po chwili zwalniał tempo jazdy. Policjanci obserwując BMW skojarzyli, że auto odpowiada wyglądem pojazdowi skradzionemu w nocy z 28 na 29 sierpnia br. Zgłaszając kradzież w łódzkiej komendzie, właściciel wspomniał o charakterystycznych uszkodzeniach błotnika oraz pokrywy bagażnika. Dodał, że w samochodzie pozostawił rower górski warty około 2 tys. złotych. Wartość utraconego pojazdu zgłaszający wycenił na 60 tys. złotych. W tej sytuacji kryminalni postanowili skontrolować ten samochód. BMW zatrzymało się przed budynkiem przedszkola. Stróże prawa powiadomili innych funkcjonariuszy prosząc o wsparcie. Po chwili policyjne patrole zablokowały przejazd ulicą uniemożliwiając ucieczkę mężczyzny. W tym czasie z bmw wysiadł mężczyzna i wyciągnął z wnętrza pojazdu rower opisywany przez pokrzywdzonego. Kryminalni zatrzymali kompletnie zaskoczonego 28-letniego łodzianina przed klatką schodową bloku. Okazało się, że mężczyzna ma bogatą przeszłość kryminalną i był notowany za inne przestępstwa. Tym razem odpowie za kradzież z włamaniem do pojazdu. Za taki czyn grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Odzyskane BMW wraz z rowerem wróci do wlaściciela.

(KWP w Łodzi / mw)