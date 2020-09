Podejrzani o rozbój zatrzymani Data publikacji 03.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Nawet do 12 lat więzienia grozi trzem mieszkańcom gminy Namysłów podejrzanym o rozbój. Mężczyźni w wieku od 18 do 22 lat mieli skrępować i siłą zaciągnąć 17-latka do samochodu, a następnie wywieźć do lasu. Tam go pobili i zabrali telefon komórkowy. Zatrzymani usłyszeli już zarzut rozboju z jednoczesnym pozbawieniem wolności nieletniego. Wszyscy przyznali się do winy.

Do zdarzenia doszło w lipcu, tuż na początku wakacji. Wówczas trzech mężczyzn zwabiło 17-latka do samochodu. Następnie skrępowali go i wywieźli do lasu. Tam nieletni został pobity i okradziony z telefonu komórkowego. Poszkodowany, z obawy przed sprawcami, nie zgłosił od razu sprawy na Policję.

Namysłowscy kryminalni w toku czynności operacyjnych najpierw odzyskali wart kilkaset złotych skradziony smartfon. Następnie zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 18 do 22 lat, którzy mieli pobić 17-latka. Wszyscy są mieszkańcami gminy Namysłów. Podczas zatrzymania byli zupełnie zaskoczeni widokiem policjantów. Dodatkowo przy jednym z zatrzymanych, policjanci znaleźli kilka porcji marihuany w postaci suszu roślinnego. Za przestępstwo narkotykowe 18-latek odpowie w osobnym postępowaniu.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił ustalić dokładne okoliczności całego zajścia oraz przedstawić podejrzanym zarzuty rozboju z jednoczesnym pozbawieniem wolności młodego namysłowianina. Złożyli obszerne wyjaśnienia i przyznali się do zarzucanego im czynu. Prokurator wystosował wniosek o tymczasowy areszt. Grozi im teraz nawet do 12 lat więzienia.

(KWP w Opolu / mw)