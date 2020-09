Policjanci, którzy pokonali koronawirusa, oddają osocze, by ratować innych Data publikacji 03.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Nasi policjanci codziennie mają kontakt z różnymi osobami, także tymi nieprzestrzegającymi zasad epidemiologicznych. A ponieważ ich interwencje wymagają błyskawicznego podejmowania decyzji, czasem z narażeniem własnego życia i zdrowia, w dobie koronawirusa o zarażenie nietrudno. Przekonali się o tym dwaj mundurowi z III komisariatu, którzy w lipcu zauważyli u siebie objawy koronawirusa – osłabienie i utratę węchu. Po testach okazało się, że mają wynik pozytywny. Gdy wyzdrowieli, postanowili zrobić coś dla innych zakażonych.

Mundurowi z „trójki” przekuli przebytą chorobę w coś pozytywnego i już jako ozdrowieńcy, oddają swoje osocze, by ratować innych cierpiących na COVID.

34 i 39-letni policjanci, to służący od 10 lat w gliwickim garnizonie dzielnicowi. Zarazili się na służbie. Za ozdrowieńców uznano ich 15 lipca br., po dwóch badaniach z ujemnymi wynikami. Natychmiast po tym podjęli oni decyzję, aby zrobić wszystko, by pomóc chorym. Zgodnie z procedurami, osocze zaczęli oddawać po miesiącu od wyzdrowienia. Robią to teraz systematycznie w regionalnych centrach krwiodawstwa w Katowicach oraz Raciborzu.

(KWP w Katowicach / mw)