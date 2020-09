Dolnośląski policjant na podium II Mistrzostw Polski Policji w biegu na 100 kilometrów Data publikacji 03.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom W ostatni weekend w Pabianicach pod Łodzią odbył się bieg na 100 kilometrów, w którym wziął udział także policjant na co dzień pracujący we wrocławskim wydziale ruchu drogowego. Sierż. szt. Michał Banaś po raz kolejny pokazał, że bieganie to jego wielka pasja. Funkcjonariusz ten morderczy dystans przebiegł w czasie 10 godzin i 12 minut plasując się na III pozycji wśród najlepszych policyjnych biegaczy. To nie jest pierwszy sukces policjanta.

Wrocławski policjant od lat z powodzeniem łączy pasję do biegania z obowiązkami służbowymi funkcjonariusza Policji i życiem rodzinnym. W domu zgromadził już całkiem pokaźną kolekcję medali i pucharów. Sierż. szt. Michał Banaś pomaga również bezinteresownie osobom potrzebującym. Pod koniec czerwca zorganizował bieg charytatywny ”DOWN TO RUN DLA MIŚKA”, którego celem była pomoc w sfinansowaniu specjalistycznego kursu logopedycznego oraz indywidualnych specjalistycznych zajęć dla chłopca z zespołem Downa. Cieszymy się, że w naszych szeregach są policjanci, którzy poświęcają swój wolny czas na pomoc osobom potrzebującym. Jest to postawa godna naśladowania - nie tylko w środowisku policyjnym.

W miniony weekend w łódzkich Pabianicach w ramach „Ultrapark weekend” odbyły się II Mistrzostwa Polski Policji w biegu na 100 kilometrów. Wziął w nich udział funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Uczestnicy wspomnianego biegu mieli do pokonania 65 okrążeń po 1535,16 m plus dobieg od linii startu do mety liczący 214,60 m. Pogoda nie przywitała zbyt miło zawodników ze względu na spore opady deszczu.

Na trasie biegu znajdowały się liczne kałuże, przez które buty biegaczy stały się mokre i dużo cięższe. Funkcjonariusz wspomina o kryzysie w trakcie biegu, a także o odczuciu ciężkości nóg. Przypomina, że przygotowanie fizyczne to jedno, a silna psychika to drugie. Jak mówi: „długi dystans pokonuje się głową, a nie nogami”.

Pomimo trudnych warunków pogodowych i morderczego dystansu, wrocławski funkcjonariusz sierż. szt. Michał Banaś dobiegł do mety po 10 godzinach i 12 minutach zajmując 3 miejsce. Mistrzem Polski Policji został funkcjonariusz KWP w Poznaniu.

Michał Banaś utrzymuje nieprzerwanie doskonałą formę cyklicznie biorąc udział w różnego rodzaju wydarzeniach sportowych. W lipcu wziął udział w biegu na 110 kilometrów w Lądku Zdrój, a teraz przygotowuje się do kolejnych biegów „O Nóż Komandosa” i „Maraton Komandosa”, które organizowane są w Lublińcu.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

(KWP we Wrocławiu / mk)