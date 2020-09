Policjanci z krakowskiego OPP udzielali pomocy kierowcy, który zasłabł w trakcie jazdy Data publikacji 03.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Sierżant Michał Samborski oraz sierżant Jan Fijoł z Odziału Prewencji Policji w Krakowie ratowali życie kierowcy, który w zasłabł w trakcie zjazdu z Gubałówki. Kierowca może zostać skierowany na dodatkowe badanie lekarskie przez organ, który wydał mu prawo jazdy.

Wczoraj po południu, (2.09.2020 r.) sierżant Michał Samborski oraz sierżant Jan Fijoł, funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Krakowie pełniący służbę na terenie Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem patrolowali rejon Gubałówki. W godzinach popołudniowych poruszając się drogą na osiedlu Salamandra, zauważyli fiata brava, który zatrzymał się nagle na środku drogi. Policjanci szybko zorientowali się, że mężczyzna kierujący pojazdem potrzebuje natychmiastowej pomocy. Drgawki oraz brak możliwości nawiązania kontaktu z mężczyzną zasugerowały interweniującym policjantom, że życie mężczyzny jest zagrożone. Funkcjonariusze natychmiast unieruchomili pojazd, wezwali pogotowie i przystąpili do udzielenia kierującemu pierwszej pomocy przedmedycznej. Mężczyzna miał kilka ataków, silne skurcze mięśni, rzucał się. Policjanci unieruchomili go i starali się, by nie zrobił sobie krzywdy. Pilnowali też, by się nie zadławił. Wezwani na miejsce medycy potwierdzili, że mężczyzna cierpi na cukrzycę, która najprawdopodobniej doprowadziła do ataku i utraty świadomości. Dzięki szybkiej interwencji mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Zakopanem, gdzie wraca do zdrowia pod okiem lekarzy. Wezwanie pogotowia, szybka i fachowa pomoc przedmedyczna wykonana przez policjantów być może uratowała życie 34-latka. Ich profesjonalizm i opanowanie pozwolił na zabezpieczenie czynności życiowych poszkodowanego do czasu przybycia zespołu medycznego.



O tej sprawie Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem powiadomi organ, który wydał kierującemu fiatem prawo jazdy. Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy na badanie lekarskie, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia. Negatywny wynik takich dodatkowych badań może skutkować cofnięciem uprawnień do kierowania. Zasłabnięcie kierowcy w czasie jazdy może być tragiczne w skutkach dla niego i innych uczestników ruchu.

(KWP w Krakowie / kp)