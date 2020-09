Kolejny z członków zorganizowanej grupy przestępczej w rękach suwalskich policjantów Data publikacji 03.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Suwałk zatrzymali mężczyznę, za którym sąd w Wielkiej Brytanii wydał europejski nakaz aresztowania. 47-latek był poszukiwany za udział w grupie przestępczej, handel skradzionymi pojazdami oraz szereg włamań i kradzieży. Teraz jego dalszym losem zajmie się sąd.

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach zajmujący się poszukiwaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania zatrzymali mężczyznę będącego członkiem zorganizowanej grupy przestępczej. Przestępcy zajmowali się kradzieżami i włamaniami na szeroką skalę. Poszukiwany 47-latek wyjechał z Polski kilka lat temu i swoją działalność przestępczą prowadził na terenie Wielkiej Brytanii. Tam włamywał się do wiejskich posiadłości, skąd kradł między innymi: pojazdy, narzędzia elektryczne czy nawet siodła konne. Grupa przestępcza, której był członkiem w ciągu dwóch lat dopuściła się ponad 70 włamań do posiadłości na terenie Wielkiej Brytanii oraz kradzieży o łącznej wartości blisko 2 500 000 złotych.

To ustalenia "poszukiwaczy" z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach doprowadziły do miejsca przebywania poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania 47-letniego suwalczanina. Wczoraj, 02.09.br., około południa, pod jednym z obiektów handlowych w mieście policjanci zatrzymali zaskoczonego suwalczanina. Mężczyzna od razu trafił do policyjnego aresztu. Dziś jego dalszym losem zajmie się sąd.

(KWP w Białymstoku / mk)