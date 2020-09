Oszustwo na „amerykańskiego żołnierza” - nie daj się nabrać! Data publikacji 03.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Ostrzegamy przed oszustami działającymi za pośrednictwem portali społecznościowych. Sprawcy często podają się za amerykańskich żołnierzy bądź za weteranów wojennych. Złapana w sieć oszustów mieszkanka powiatu opatowskiego w ten sposób straciła kilkaset tysięcy złotych.

Oszuści wymyślają coraz to nowe metody aby koszem łatwowierności osób wyłudzić od nich niejednokrotnie oszczędności całego życia. Taka sytuacja miała miejsce w powiecie opatowskim. Pod koniec lipca br., 39-latka za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych poznała mężczyznę, który podawał się za amerykańskiego żołnierza, pełniącego misję w Afganistanie. Przez pewien czas prowadzili korespondencję. Aby uprawdopodobnić swoja legendę oszust pisał po angielsku. Pewnego dnia mężczyzna wysłał 39-latce wiadomość, że zostaje przeniesiony w inne miejsce pełnienia służby. Oszust poprosił kobietę o pomoc, a chodziło o nadanie do niej paczki z dokumentami, uniformem, nagrodami, notatkami i pieniędzmi. Kobieta zgodziła się pomóc rozmówcy i przechować paczkę do czasu jego przyjazdu do Polski.

Po kilku dniach otrzymała informację od firmy kurierskiej, o konieczności dokonania opłaty w związku z brakiem deklaracji o wartości przesyłki i na tę okoliczność miała dokonać wpłaty kwoty 1500 euro na podany numer konta. Rzekomy amerykański żołnierz błagał kobietę o pomoc. 39-latka zgodziła się i przelała wskazaną kwotę. Po kilku dniach kobieta otrzymała kolejne wiadomości o problemach z dostarczeniem paczki i konieczności dokonywania kolejnych opłat. W wyniku tego oszustwa mieszkanka naszego powiatu stracił ponad 80 000 euro.

Oszustwo „na żołnierza” jest jedną z nowszych form tego procederu. Pamiętajmy. Zawierając nowe znajomości należy być ostrożnym w szczególności, gdy osoba, którą dopiero co poznaliśmy, oczekuje od nas przekazania pieniędzy lub innych kosztowności.

Warto pamiętać, że oszuści cały czas modyfikują swój sposób działania i dlatego w każdym przypadku, gdy ktoś próbuje uzyskać od nas pieniądze, trzeba wykazać się dużą ostrożnością. Przypominamy, że cały czas aktualne są ostrzeżenia dla seniorów przed próbami oszust metodami „na wnuczka, policjanta czy pracownika opieki społecznej”. Najlepiej jednak nie ulegać chwilowemu zauroczeniu, presji czasu i nie przekazywać pieniędzy nieznanym osobom.

O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy należy poinformować Policję.

Pamiętajmy, że tylko nasza ostrożność, czujność i dystans do przekazywanych informacji spowodują, że nie staniemy się kolejną ofiarą oszustwa!

(KWP w Kielcach / mw)