Szacunek za reakcję – 15-latek pomógł ująć 66-latka, który ukradł torbę niepełnosprawnemu mężczyźnie Data publikacji 03.09.2020 Na pochwałę zasługuje postawa 15-letniego mieszkańca gminy Gubin, który słysząc krzyk „łapać złodzieja" nie wahał się zareagować i ruszył za mężczyzną, który chwilę wcześniej zabrał torbę 69-latkowi poruszającemu się za pomocą podpórki rehabilitacyjnej. Podejrzewany o kradzież mężczyzna został ujęty, a następie przekazany policjantom. Zachowanie 66-latka zakwalifikowane zostało jako kradzież szczególnie zuchwałą. Teraz grozi mu kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Dyżurny gubińskiego komisariatu otrzymał zgłoszenie o ujęciu mężczyzny, który ukradł torbę starszemu mężczyźnie poruszającemu się przy pomocy podpórki rehabilitacyjnej. Jak wynikało z ustaleń, do pokrzywdzonego podszedł nieznany mu mężczyzny i podjął próbę konwersacji. Z uwagi, iż pokrzywdzony nie chciał z nim rozmawiać, przesiadł się na inną ławkę, jednak po chwili ponownie usiadł obok niego. Pokrzywdzony nie mając ochoty na rozmowę, wstał i przy pomocy podpórki rehabilitacyjnej zacząć odchodzić z miejsca, w którym siedział. Mężczyzna ruszył za nim i po chwili wyciągnął z koszyka podpórki torbę, w której pokrzywdzony miał portfel z pieniędzmi, dowód osobisty, kartę bankomatową oraz telefon, a następnie szybkim krokiem się oddalił. Pokrzywdzony nie był w stanie pobiec za mężczyzną i zaczął krzyczeć „łapać złodzieja”. Na szczęście jego krzyk usłyszał 15-letni mieszkaniec gminy Gubin, będący nieopodal miejsca zdarzenia, który natychmiast zareagował i z pomocą innych osób ujął mężczyznę podejrzewanego o dokonanie kradzieży. Odnalazł też porozrzucane skradzione rzeczy, które zwrócił pokrzywdzonemu. O zdarzeniu powiadomiono policjantów. 66-latek został zatrzymany do sprawy. Po zbadaniu jego stanu trzeźwości okazało się, że ma blisko promil alkoholu w organizmie. Zebrany w sprawie materiał pozwolił na zakwalifikowanie jego zachowania jako kradzież szczególnie zuchwałą, która zgodnie z kodeksem karnym zagrożona jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Niech zachowanie i postawa 15-letniego mieszkańca gminy Gubin, w czasach ciągłego pośpiechu i zobojętnienia na ludzką krzywdę będzie motywacją dla innych osób, które w podobnej sytuacji nie zawahają się zadziałać.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)