Razem dla 11-letniej Ewy Data publikacji 03.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczytny cel przyciągnął przed budynek łęczyckiej komendy Policji 23 darczyńców. Funkcjonariusze policji, straży miejskiej, służby więziennej oraz mieszkańcy naszego powiatu wcielając się w rolę krwiodawców oddali po 450 ml życiodajnego płynu. W ten sposób łączymy się z naszym kolegą z Bełchatowa w walce o zdrowie jego 11-letniej córeczki. Dziękujemy, że byliście z nami.

3 września 2020 roku po raz kolejny przed siedzibą łęczyckich stróżów prawa zaparkował Mobilny Punkt Poboru Krwi z RCKiK w Łodzi. Tym razem policjanci wraz z klubem HDK PCK ”Strażak” przy OSP w Łęczycy odpowiedzieli na apel funkcjonariusza z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Jego 11-letnia córeczka zmaga się z chorobą i potrzebuje krwi 0RH+. Dlatego chcąc pomóc naszemu koledze w walce o jej zdrowie dzieliliśmy się tym co najcenniejsze. W tak szczytny cel włączyli się również funkcjonariusze straży miejskiej, służby więziennej oraz mieszkańcy powiatu. Tutaj chcąc zachęcić do kontynuowania niesienia pomocy pracownicy Wydziału Kadr i Szkolenia KPP w Łęczycy na przygotowanym stanowisku, wspierania przez policjantów zachęcali do wstąpienia w szeregi niebieskiej formacji. Poza dokumentacją wymaganą od przyszłego kandydata, nie zabrakło informacji dotyczących procesu rekrutacji.

Podczas czterogodzinnej akcji do ambulansu zgłosiło się 23 krwiodwaców, z czego krew oddało 21. Łącznie zebraliśmy blisko 10 litrów krwi, która trafi do 11-letniej dziewczynki.

Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do akcji krwiodawstwa dla Ewy: Ewa Kobylińska, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Łodzi przy ulicy Spornej, Oddział Pediatrii, Onkologii i Hematologii. Dziewczynka potrzebuje grupy krwi 0RH+. Osoby, które chcą pomóc, a mają inną grupę krwi, również mogą zgłaszać się do punków krwiodawstwa. Krew jest potrzebna dla ratowania życia.

(KWP w Łodzi / mw)