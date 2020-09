Policjanci z Lipna zlikwidowali plantację konopi indyjskich Data publikacji 03.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Lipna zlikwidowali wczoraj w gm. Skępe pokaźną plantację marihuany. Na jednej z posesji rosło ponad 1 450 krzewów konopi indyjskich, a w pomieszczeniu gospodarczym policjanci znaleźli ponad 15,5 kg suszu marihuany. Do tej pory zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w tym przestępczym procederze.

Uzyskane przez policjantów z Lipna informacje, doprowadziły wczoraj (2.09.20) do zatrzymania dwóch osób podejrzewanych o handel narkotykami. Na jednej z posesji na terenie powiatu lipnowskiego, funkcjonariusze zlikwidowali plantację konopi indyjskich. Z przyleśnej uprawy zabezpieczyli 1 455 krzaków w wysokości od 10 cm do 1,5 m wysokości. Podczas przeszukania pomieszczeń gospodarczych i przyczepy kempingowej ujawnili dodatkowo rośliny suszące się, zebrane kwiatostany konopi oraz już wysuszone rośliny. W sumie ponad 15,5 kg suszu marihuany. Policjanci zabezpieczyli także sprzęt służący do uprawy i wytwarzania narkotyków.

Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali właściciela posesji 57-latka z gminy Skępe. Drugi, zamieszany w tę sprawę 38-letni mężczyzna, zatrzymany został na terenie Warszawy. Obaj podejrzewani są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wytwarzaniem środków odurzających i uprawę ziela konopi indyjskich w znacznej ilości w celu uzyskania marihuany oraz wprowadzaniem ich do obrotu w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Pierwszy zatrzymany już usłyszał zarzuty w tej sprawie. Drugi najprawdopodobniej dziś lub najpóźniej jutro.

Za te przestępstwa grozi im kara 12 lat pozbawienia wolności, ale nie krótsza niż 3 lata.

(KWP w Bydgoszczy / kp)