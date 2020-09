Policyjni mistrzowie na dwóch kołach Data publikacji 04.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci bardzo często łączą swoje sportowe pasje ze służbą w Policji. W sierpniu troje mundurowych z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie stanęło na starcie Mistrzostw Polski w Kolarstwie. Katarzyna Bachniak z komisariatu I, Piotr Ścigała z komisariatu w Kłomnicach i Damian Bachniak z komisariatu w Blachowni zdobyli łącznie cztery medale - trzy złote i jeden srebrny.

By zostać policjantem, należy posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Sprawność fizyczna w zawodzie policjanta jest bardzo ważna, dlatego mundurowi są zobligowani do dbałości o nią również po włożeniu policyjnego munduru. Obowiązek ten wynika z Ustawy o Policji oraz zasad etyki zawodowej.

Większość policjantów posiada pozapolicyjne sportowe pasje, które realizując w czasie wolnym od służby, dają upust nagromadzonym w ciągu dnia emocjom. W ostatnim czasie policjanci służący w trzech różnych komisariatach podległych Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie wystartowali w zawodach kolarskich, zdobywając trzy złote i jeden srebrny medal.

W sierpniu dwa złote medale zdobył aspirant Piotr Ścigała - dyżurny z komisariatu w Kłomnicach. 15 sierpnia br. został on Mistrzem Polski Policji w Kolarstwie, kończąc Memoriał im. Kornela Morawieckiego ze złotym medalem na piersi. Pod koniec sierpnia wystartował natomiast w Mistrzostwach Polski w Kazimierzy Wielkiej, gdzie w kategorii M40 również nie dał szansy pozostałym uczestnikom i pierwszy przejechał linię mety.

W zawodach w Kazimierzy Wielkiej wzięło również udział policyjne małżeństwo Katarzyny i Damiana Bachniaków, zdobywając złoty i srebrny medal. Aspirant Katarzyna Bachniak – dochodzeniowiec z komisariatu I w Częstochowie, zwyciężyła wyścig w kategorii kobiet, a jej mąż, aspirant Damian Bachniak – dyżurny komisariatu w Blachowni, przyjechał na metę drugi w kategorii M30.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych!

fot. archiwum prywatne P. Ścigała/D. Bachniak

(KWP w Katowicach / kp)