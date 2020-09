Policjantka pomaga chorej Oli. Zebrała prawie 2,5 tony nakrętek Data publikacji 04.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dla małej Oli policjantka zbierała nakrętki. Sierż. szt. Monika Brojecka była zdeterminowana, bo potrzebne są środki na operację serca. W nieco ponad miesiąc zebrała wraz z wieloma osobami i instytucjami niemal 2,5 tony nakrętek. Teraz niezbędna pomoc trafi do Oli, za zdrowie której policjanci trzymają mocno kciuki.

Od kilku tygodni gorzowska policjantka zbierała nakrętki dla chorej Oli, której trzeba zoperować serce. W piwnicy i na strychu, które służyły jako tymczasowy magazyn, brakowało już miejsca. Akcja przerosła oczekiwania sierż. szt. Moniki Brojeckiej. Odzew był ogromny. Do policjantki zgłaszały się osoby i instytucje nie tylko z Gorzowa, ale także z miejsc znacznie oddalonych. Każdy chciał pomóc, bo plastikowe nakrętki są na wagę złota. Udało się ich zabrać niemal 2,5 tony. Policjantka musiała zorganizować dwa transporty. W wynoszeniu nakrętek pomagali jej koledzy z gorzowskiego komisariatu i pododdziałów prewencji. Dziesiątki worków i pudełek wypełnionych nakrętkami trafiło do ciężarówki, by następnie pojechać do skupu. Uzyskane pieniądze wspomogą zbiórkę na Olę, małą wojowniczkę, która ma 9 miesięcy. Zbiórka dla Oli to nie pierwsze charytatywne działanie Moniki. W tym roku przekazała między innymi 1,5 tony nakrętek dla chorej na raka Zuzi.

Policjantka pomaganie ma we krwi. Potrafi zorganizować wiele osób i zachęcić ich do pomagania. Jest typem społecznika. Zapewne już myśli nad kolejną akcją, którą będzie mogła komuś pomóc.

