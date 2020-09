Kolejny etap poszukiwań zaginionego obywatela Ukrainy Data publikacji 04.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wrocławscy policjanci z komendy wojewódzkiej i miejskiej prowadzili, wspólnie z innymi służbami, poszukiwania mężczyzny zaginionego w czerwcu br. Z ustaleń wynika, że 24-latek ostatni raz widziany był w rejonie Wyspy Tamka i wcześniej właśnie tam wykonywano już wiele różnego rodzaju czynności, które są kontynuowane. Funkcjonariusze w tej sprawie działają nieprzerwanie od chwili zgłoszenia zaginięcia mężczyzny i sprawdzają każdy nowy pojawiający się wątek lub trop. Podczas wczorajszej akcji wykorzystywane były m. in. łodzie motorowe, płetwonurkowie, patrole na lądzie oraz dron.

Ponieważ do chwili obecnej 24-letni obywatel Ukrainy nie został odnaleziony, policjanci zwracają się z prośbą o kontakt do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat jego aktualnego miejsca pobytu lub okoliczności zaginięcia mężczyzny. Informacje można przekazać policjantom Wydziału Kryminalnego z Komisariatu Policji Wrocław - Stare Miasto, dzwoniąc na wrocławskie numery telefonów: 47 87 131 31, 47 87 123 09 lub 47 87 123 25.

We wczorajszych działaniach, (03.09.2020 r.), w rejonie Wyspy Tamka i Wyspy Słodowej, które niestety również nie doprowadziły do odnalezienia mężczyzny, udział brali ratownicy medyczni z Wodnej Służby Ratowniczej, Dolnośląskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także funkcjonariusze specjalizujący się w poszukiwaniach osób z wrocławskiej komendy wojewódzkiej i miejskiej. Wykorzystywano wszelkie dostępne środki osobowe i techniczne, w tym także najnowocześniejszy sprzęt.

Przypomnijmy, że informację o zaginięciu mężczyzny policjanci otrzymali w połowie czerwca br. i od razu przystąpili do działania. Ponieważ z ustaleń wynikało, że 24-latek ostatni raz mógł być widziany w rejonie Wyspy Tamka, to tam właśnie prowadzono sporą część czynności poszukiwawczych z wody, powietrza i na lądzie. Brali w nich udział wrocławscy policjanci m. in. z komisariatu wodnego i komisariatu na Starym Mieście oraz Strażacy. W działania poszukiwawcze zaangażowano również policjantów z pionu kryminalnego z komendy miejskiej, którzy jak w każdej tego typu sytuacji, analizowali zapisy z kamer monitoringów, rozmawiali ze świadkami i wykonywali inne czynności operacyjne.

Podobne działania będą prowadzone również dzisiaj, na kolejnych obszarach wodnych i lądowych.

(KWP we Wrocławiu / mk)